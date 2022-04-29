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Гроші

Підвищення ціни на газ та комуналку: Кабмін ухвалив важливе для багатьох українців рішення

19:35 29 квітня 2022
Денис Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалив рішення залишити ціни на газ для населення, які раніше були зафіксовані до кінця квітня, без змін.

Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль .

«Сьогодні ухвалюємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн. за куб, як і було. Також пільгова ціна діятиме для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави», — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що окремим рішенням уряд рекомендує місцевим органам влади та комунальним підприємствам на час дії військового та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги. Тарифи для людей не повинні зростати.

«Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, щоб підприємства мали можливість здійснювати ремонти та платити заробітні плати працівникам», — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше українцям озвучили умови, за яких вони збережуть можливість отримання комунальних послуг навіть у разі несплати за них під час війни.

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