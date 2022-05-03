Як правильно посадити троянди навесні: поради досвідченого господаря

Оптимальним часом для посадки кущів троянди, за словами Юрія Бережнюка, який десятиліттями вирощує квіти, вважається березень — травень, коли температура повітря піднялася до 10−12°C. Не варто затягувати посадку, оскільки сонце почне гріти значно сильніше, ґрунт буде висихати швидше, і слабким корінцям доведеться важче.

«Ділянка повинна бути добре освітленою, але в опівдні кущ має захищати затінок, — пояснює Юрія Бережнюк. — Троянди не люблять протягів, тому краще висаджувати їх під захистом вищих чагарників або живих огорож, а також уздовж стін.

Ще один важливий момент: близьке розташування ґрунтових вод до поверхні неприпустиме. У цьому випадку слід висаджувати кущі на високих клумбах або робити гарний дренаж. Найкраще вони ростуть на добре дренованому, гарно удобреному, пухкому ґрунті слабкокислої реакції.

Куплені саджанці троянд з відкритою кореневою системою бажано висадити у найкоротші терміни. Перед висаджуванням саджанці троянд потрібно витягнути з упаковування, акуратно розпрямити коріння, вкоротити його на 1−2 см, обрізати засохле чи пошкоджене та замочити кореневу систему саджанців у воді або стимуляторі коренеутворення. На місці щеплення може бути воскове покриття — його можна видалити, а можна залишити.

Яму для саджанця викопати такого розміру, щоб коріння поміщалося в ній вільно, не згиналося і не заламувалося (приблизно до 50−60 см). Дно ями розпушити вилами, потім горбиком викласти частину суміші ґрунту з органічними добривами (наприклад, по 2 частини садової землі й перегною, по 1 частині глини і піску, по 150 г суперфосфату і кісткового борошна або 10 частин ґрунту і 1 частина добре перепрілого гною). Після цього акуратно на горбик помістити саджанець, рівномірно розправивши коріння. Присипати коріння сумішшю, легенько струсити. Полити водою, щоб ущільнити ґрунт. Після цього землю можна досипати до верху, коригуючи при цьому положення рослини. Ущільнити ґрунт і рясно полити ще раз, потім замульчувати поверхню сухою землею.

Кореневу шийку не заглиблювати (вона повинна знаходиться на рівні землі). Варто зазначити, що багато садівників рекомендують закривати кореневу шийку 2−3 см шаром ґрунту. Після посадки необхідно вкоротити гілки на 1,5−2 см. Якщо ж на кінці гілки є маленькі бруньки, що прокинулися, то обрізати цю гілку не потрібно".

У перший рік, за словами господаря, зазвичай троянди не вимагають добрив і підгодівлі, адже земля під них відводиться багата мінеральними і органічними речовинами. Влітку потрібно періодично розпушувати ґрунт навколо троянд і рясно поливати, особливо в посушливі періоди.

«Якщо утворюються зайві пагони — тоді їх видаляють, а при сильному витягуванні стовбурів, їх верхівки прищипують, — пояснює Юрій Бережнюк. — А ось на другий і третій рік варто починати підгодовувати троянду мінеральними добривами і органікою (особливо добре використовувати пташиний послід)».

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter