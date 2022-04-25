Щоб троянди буяли: лайфхаки, завдяки яким кущі радуватимуть вас квітами і не хворітимуть

Щоб вирощувати квіти, а особливо троянди, потрібно витратити багато зусиль. Але ми підготували дієві поради, які полегшать це заняття.

«Троянди починають відкривати тільки після того, як зійде сніг і грунт відтане. Причому спочатку укриття саме відкривають (роблять „продухи“), а вже через 2−4 тижні знімають повністю, — пояснює садівниця з Вінниччини Раїса Поймало. — В першу чергу потрібно провести весняну санітарну обрізку троянд, а саме вирізати всі замерзлі, хворі (у тому числі уражені інфекційним опіком і сірою гниллю) і поламані пагони. Вимерзлі пагони, як правило, чорні і сухі. Якщо через 2−3 тижні ви помітите, що навіть на залишених (начебто хороших) пагонах не прокинулись бруньки, то і їх потрібно повністю видалити до місця щеплення, звільнивши її по максимуму від землі. Це також позитивно вплине на пробудження сплячих бруньок».⁣

За словами садівниці, троянди навесні, влітку і восени підгодовують за наступною схемою:

одразу після зняття укриття, весняної обрізки та обробки — азотне добриво (аміачна селітра)

з початком росту пагонів і розпусканням листя (через 10−14 днів після першої підгодівлі)

комплексне мінеральне добриво (азот, фосфор, калій — приблизно порівну, типу нітроамофоски)

в період бутонізації — комплексне мінеральне добриво (азоту менше, побільше фосфору і калію, як варіант, сірчанокислий калій + суперфосфат або просто монофосфат калію)

після першого цвітіння (влітку, приблизно в липні) — комплексне мінеральне добриво (азоту самий мінімум, побільше фосфору і калію).

мета осінньої підгодівлі — підготувати рослину до зими, а значить, це має бути виключно фосфорно-калійне добриво.

Добавимо, що прекрасним добривом для троянд також є кавова гуща.

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