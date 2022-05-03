«Щоразу не можу стримати сліз»: Катерина Осадча розплакалася, розповідаючи шокуючу історію пошуку жінки з Маріуполя

Телеведуча Катерина Осадча, яка запустила соціальний проект пошуку зниклих під час війни, розплакалася в ефірі, розповідаючи про долю жінки з Маріуполя.

«З перших днів війни ми продовжуємо шукати зниклих. Зараз на нашому телеграм-каналі розшукують багато людей з Маріуполя. Позавчора ми всі бачили кадри евакуйованих українців із Азовсталі, і це не може не тішити. Серед евакуйованих українців був хлопчик, якому виповнилося 6 місяців. Його з мамою Анею шукали у нашому телеграм-каналі з перших днів війни. Ми знайшли, де вони знаходяться, але евакуюватися у них не було можливості. Дитина з мамою вже на вільній території, у безпеці. У такі моменти хочеться вірити, що всі знайдуться, будуть живі та здорові, а цей малюк, якому виповнилося півроку, ніколи не згадає жахіття війни, які він пережив. Ми сподіваємося, що з'явиться ще більше зелених коридорів і люди зможуть вибратися з того страху», — розповіла Катерина Осадча в ефірі «Сніданок з 1+1».

Також телеведуча розповіла вражаючу історію пошуку жінки з Маріуполя.

«Ми маємо вражаючу історію Лідії Миколаївни Горбунової, яку родичі шукали через телеграм-канал „Пошук зниклих“. Вона дивом вижила у зруйнованому Маріуполі. Лідія Миколаївна до дрібниць пам'ятає кожен день, майже півторамісячне життя у блокадному Маріуполі. Коли почалася повномасштабна війна, вона відмовилася їхати, бо не могла вивезти паралізованого після інсульту чоловіка. Згодом опинилася без зв'язку з рідними. А 8 березня до її квартири на восьмому поверсі потрапив снаряд та вбив її чоловіка», — поділилася телеведуча.

Жінці вдалося врятуватися та возз'єднатися з рідними.

«У наш будинок 8 березня потрапила ракета. Я була вдома, удар припав на ліву сторону. За мить після удару я провалилася на сьомий поверх, останнє, що я почула, це як чоловік вигукнув моє ім'я. Я крикнула йому у відповідь, але він уже не озвався. На мене посипалися якісь меблі, дошки, клуби рудого диму, пилюка. Відразу з'явився вогонь, і я знову провалилася ще нижче. Наша квартира разом із моїм чоловіком усередині вигоріла вщент. У мене обгоріли руки, лишилися шрами. Відразу після цього мене направили до будівлі драмтеатру. Єдине, що я мала, було на мені — халат, куртка та кросівки. У мене не лишилося ні документів, ні грошей, нічого», — розповіла Лідія Горбунова.

Декілька діб Лідія Миколаївна провела в підвалі маріупольського драмтеатру, куди 16 березня росіяни скинули авіабомбу. Під час розповіді жінки телеведучі не змогли стримати сліз від жаху, який переживають українці.

«Здригнулися стіни, посипалася штукатурка, стало все це падати. Усі почали кричати: йдіть, театр горить і зараз обвалиться. Ще більше тижня я разом з двома людьми бродила Маріуполем у пошуках порятунку. Декілька ночей ми провели в підвалі церкви. Без їжі та без води. А далі пішки йшли селами у бік підконтрольної українською армією території. Коли я зрозуміла, що врятувалась, уперше заплакала, побачивши українські прапори. Коли ми дісталися Запоріжжя, я змогла зателефонувати своїй сестрі. Виявилося, вони шукали мене через телеграм-канал „Пошук зниклих“. Коли ми побачилися з онукою, то були такі щасливі. Внучка виросла у мене на руках. Я про неї думала щодня й дуже скучила. Зараз ми з нею перебуваємо в безпеці в Тернополі», — розповіла свою історію Лідія Миколаївна.

Нагадаємо, «Знайти своїх» — це масштабний соціальний проект Катерини Осадчої, який допомагає українцям знайти близьких, із якими втратили зв'язок через російське вторгнення.

Раніше телеведучий Григорій Решетнік розповів, як йому вдалося евакуювати своїх батьків із Маріуполя. Вони два тижні ховалися у підвалі від російських обстрілів.

У заблокованому Маріуполі перебували сестра та мама телеведучого Андрія Беднякова. Вирвавшись на контрольовану Україною територію, сестра повідомила про смерть матері.

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