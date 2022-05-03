31.64 / 32.26 33.13 / 33.98
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачні та швидкі ковбаски всього з двох інгредієнтів: рецепт від дієтолога

21:35 3 травня 2022
ковбаски

Вже зовсім скоро літо, то ж чимало українок ретельно слідкують за фігурою, аби влізти в улюблені сукні та джинси. Дієтологиня Марина Огородник пропонує приготувати дієтичні ковбаски, які чудово урізноманітнять ваш раціон, а головне — зайвого не наберете.

Інгредієнти:

  • 500 г курячого філе
  • 200 мл молока
  • спеції на смак (сіль, перець, паприка, сушений часник)

Усі інгредієнти подрібнюємо за допомогою подрібнювача чи блендера до однорідної маси. Перекладаємо в кондитерський мішок або простий пакетик. І вичавлюємо ковбаски на харчову плівку. Загортаємо у форму цукерки та закриваємо краї. Відправляємо у киплячу воду на 13−15 хвилин максимум. Потім знімаємо плівку і за бажанням обсмажуємо усіх боків. Можна заморожувати у сирому вигляді, а після лише відварити — і все!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт неймовірно смачного пирога-запіканки з яйцем, зеленою цибулею та сиром.

Читайте також: Не тільки смачно, а й корисно: готуємо шашлик по-середземноморськи

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гній більше не потрібен: у травні при посадці томатів додайте трохи цього підживлення, і результати вас приємно здивують (відео)

Гній більше не потрібен: у травні при посадці томатів додайте трохи цього підживлення, і результати вас приємно здивують (відео)

Відповідно до закону: у ПФУ розповіли, коли розпочнеться виплата пенсій за травень

Відповідно до закону: у ПФУ розповіли, коли розпочнеться виплата пенсій за травень

яєчна шкаралупа

Трохи яєчної шкаралупи — і збиратимете неймовірний урожай овочів: поради городникам

Захист городу від птахів

Захист городу від птахів: ви будете у захваті, як це просто та ефективно

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.