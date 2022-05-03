Смачні та швидкі ковбаски всього з двох інгредієнтів: рецепт від дієтолога

Вже зовсім скоро літо, то ж чимало українок ретельно слідкують за фігурою, аби влізти в улюблені сукні та джинси. Дієтологиня Марина Огородник пропонує приготувати дієтичні ковбаски, які чудово урізноманітнять ваш раціон, а головне — зайвого не наберете.

Інгредієнти:

500 г курячого філе

200 мл молока

спеції на смак (сіль, перець, паприка, сушений часник)

Усі інгредієнти подрібнюємо за допомогою подрібнювача чи блендера до однорідної маси. Перекладаємо в кондитерський мішок або простий пакетик. І вичавлюємо ковбаски на харчову плівку. Загортаємо у форму цукерки та закриваємо краї. Відправляємо у киплячу воду на 13−15 хвилин максимум. Потім знімаємо плівку і за бажанням обсмажуємо усіх боків. Можна заморожувати у сирому вигляді, а після лише відварити — і все!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт неймовірно смачного пирога-запіканки з яйцем, зеленою цибулею та сиром.

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