Пиріг-запіканка з яйцем, зеленою цибулею та сиром: ідеально смачно та швидко

Кулінарка з Черкас Марина Ткаченко радить читачам «ФАКТІВ» приготувати цю страву саме зараз, адже у багатьох на городах з'явилась молода цибуля, вона додасть запіканці не лише пікантності, а й поповнить організм вітамінами.

Для приготування тіста:

4 яйця

250 мл кефіру

150 мл рослинної олії

1 ч. л солі

300−330 г борошна

спеції - базилік, чорний перець до смаку

1 ч. л. розпушувача

Начинка:

4 яйця

150 г зеленої цибулі

200 г сиру Моцарели (сир використовуйте за вашим смаком)

спеції - сіль до смаку

пергамент



З'єднуємо яйця, сіль, збиваємо до однорідності, додаємо кефір, олію. Все гарно перемішуємо. Тоді просіюємо борошно, до нього додаємо розпушувач, перемішуємо. З'єднуємо дві суміші, невеликими частинами, добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Тісто готове. Готуємо начинку, дрібно нарізаємо цибулю, яйця, натираємо на великій тертці сир, з'єднуємо все в місткості, солимо. Перемішуємо, щоб з’єднались всі інгредієнти.

Формуємо пиріг, у форму діаметром 24 см на дно кладемо пергамент, далі виливаємо половину тіста. Зверху висипаємо начинку, рівномірно розподіляємо за формою, і в кінці другу половину тіста, що залишилося. Розігріваємо духовку на 160 градусів і випікаємо до золотистого кольору 35−40 хвилин (орієнтуйтеся по своїй духовці). Після випікання пиріг охолоджується у формі, далі викладаємо його на блюдо.

При подачі пиріг можна полити сметаною. Смачного!

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