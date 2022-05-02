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Не тільки смачно, а й корисно: готуємо шашлик по-середземноморськи

17:12 2 травня 2022
Шашлик

Нинішнього року багатьом не до шашликів, та й виїзд на природу під питанням — українцям до кінця воєнного стану не рекомендують відвідувати ліси та парки на територіях, де точилися бої. Втім, такою стравою можна побалувати себе й вдома, приготувавши шашлик у слоїку.

Або, як пропонують автори кулінарного каналу «Кухні народів світу», урізноманітнити шашлик маринадом по-середземноморськи. Такий маринад містить природні антиоксиданти, що позитивно впливають на здоров'я.

Складові:

  • телятина — 1 кг;
  • томати у власному соку — 200 гр;
  • олія оливкова — 100 мл;
  • лимон — 1 шт;
  • зелень (розмарин, базилік, чебрець) — 1 пучок;
  • часник — 3 зубчики;
  • перець чилі — за бажанням;
  • сіль, перець — за смаком.

Приготування:

  • М'ясо очистити від плівок та нарізати невеликими шматочками.
  • З лимона зняти цедру та вичавити сік.
  • Томати у власному соку подрібнити блендером.
  • Оливкову олію змішати з лимонним соком, подрібненим часником, цедрою, рубаною зеленню та дрібно порізаним перцем чилі.
  • Додати до олії томати, сіль, перець.
  • Залити отриманою сумішшю телятину та поставити у прохолодне місце на 5−6 годин.
  • Смажити над розпеченим вугіллям до готовності.
  • Подавати із свіжою зеленню.

Раніше кулінар Віталій Думінський поділився рецептом найсмачнішого шашлику із курки, для якої готують простий, але цікавий та незвичайний маринад.

Фото «Кухні народів світу»

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