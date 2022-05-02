Не тільки смачно, а й корисно: готуємо шашлик по-середземноморськи
Нинішнього року багатьом не до шашликів, та й виїзд на природу під питанням — українцям до кінця воєнного стану не рекомендують відвідувати ліси та парки на територіях, де точилися бої. Втім, такою стравою можна побалувати себе й вдома, приготувавши шашлик у слоїку.
Або, як пропонують автори кулінарного каналу «Кухні народів світу», урізноманітнити шашлик маринадом по-середземноморськи. Такий маринад містить природні антиоксиданти, що позитивно впливають на здоров'я.
Складові:
- телятина — 1 кг;
- томати у власному соку — 200 гр;
- олія оливкова — 100 мл;
- лимон — 1 шт;
- зелень (розмарин, базилік, чебрець) — 1 пучок;
- часник — 3 зубчики;
- перець чилі — за бажанням;
- сіль, перець — за смаком.
Приготування:
- М'ясо очистити від плівок та нарізати невеликими шматочками.
- З лимона зняти цедру та вичавити сік.
- Томати у власному соку подрібнити блендером.
- Оливкову олію змішати з лимонним соком, подрібненим часником, цедрою, рубаною зеленню та дрібно порізаним перцем чилі.
- Додати до олії томати, сіль, перець.
- Залити отриманою сумішшю телятину та поставити у прохолодне місце на 5−6 годин.
- Смажити над розпеченим вугіллям до готовності.
- Подавати із свіжою зеленню.
Раніше кулінар Віталій Думінський поділився рецептом найсмачнішого шашлику із курки, для якої готують простий, але цікавий та незвичайний маринад.
Фото «Кухні народів світу»162
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