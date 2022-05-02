Не тільки смачно, а й корисно: готуємо шашлик по-середземноморськи

Нинішнього року багатьом не до шашликів, та й виїзд на природу під питанням — українцям до кінця воєнного стану не рекомендують відвідувати ліси та парки на територіях, де точилися бої. Втім, такою стравою можна побалувати себе й вдома, приготувавши шашлик у слоїку.

Або, як пропонують автори кулінарного каналу «Кухні народів світу», урізноманітнити шашлик маринадом по-середземноморськи. Такий маринад містить природні антиоксиданти, що позитивно впливають на здоров'я.

Складові: телятина — 1 кг;

томати у власному соку — 200 гр;

олія оливкова — 100 мл;

лимон — 1 шт;

зелень (розмарин, базилік, чебрець) — 1 пучок;

часник — 3 зубчики;

перець чилі — за бажанням;

сіль, перець — за смаком.

Приготування: М'ясо очистити від плівок та нарізати невеликими шматочками.

З лимона зняти цедру та вичавити сік.

Томати у власному соку подрібнити блендером.

Оливкову олію змішати з лимонним соком, подрібненим часником, цедрою, рубаною зеленню та дрібно порізаним перцем чилі.

Додати до олії томати, сіль, перець.

Залити отриманою сумішшю телятину та поставити у прохолодне місце на 5−6 годин.

Смажити над розпеченим вугіллям до готовності.

Подавати із свіжою зеленню.

Раніше кулінар Віталій Думінський поділився рецептом найсмачнішого шашлику із курки, для якої готують простий, але цікавий та незвичайний маринад.

Фото «Кухні народів світу»

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