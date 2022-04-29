Внаслідок ракетного удару по Києву загинула українська журналістка Віра Гірич

Внаслідок влучення російської ракети в житловий будинок у Шевченківському районі Києва загинула мешканка будинку, співробітниця Радіо Свобода Віра Гирич.

Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Олександр Демченко.

«Це маленька машинка Віри Гірич — моєї колеги з „Радіо Свобода“. На ній кілька років тому вона возила нас у Немішаєве, розповідати, як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила в її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її тільки вранці. Я особисто не злий і не хочу плакати, бо це мало б повторюватися щодня. Я просто не знаю як розповісти, якої чудової людини більше немає», — розповів він.

Авто журналістки теж зазнало пошкоджень

Пізніше сумну інформацію підтвердили і «Радіо Свобода».

Президент «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» Джеймі Флай висловив глибокий жаль з приводу загибелі Вірі Гірич.

«Ми глибоко засмучені загибеллю співробітниці нашої Української служби Віри Гірич у Києві вночі. Ми втратили дорогу колегу, яку пам'ятатимуть за її професіоналізм та відданість нашій місії. Ми шоковані та обурені позбавленим сенсу характером її загибелі вдома, у країні та місті, яких вона любила. Пам'ять про неї надихатиме нашу роботу в Україні та за її межами на довгі роки», — сказав Джеймі Флай.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетних ударів по Києву якраз під час короткострокового відвідування столиці України генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Зафіксовано два попадання у Шевченківському районі міста. Внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку з боку російських окупантів 28 квітня постраждали 10 людей. 4 громадян було госпіталізовано до медзакладів. Згодом стало відомо, що під завалами рятувальники знайшли тіло жінки.

Жителькою цього ж будинку була інша відома журналістка — співробітниця телеканалу «1+1» Євгенія Цвєтанська, яка того фатального дня вирішила повернутися додому за речами, залишивши сина на родичів на Західній Україні .

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