Гній більше не потрібен: у травні при посадці томатів додайте трохи цього підживлення, і результати вас приємно здивують (відео)

Починаючи з кінця квітня-першого тижня травня, коли температура досягає щонайменше 10 градусів, багато власників присадибних ділянок здійснюють висадку помідорів у теплицю.

А трохи пізніше, коли градусник показує вже близько 20 градусів тепла, розсаду можна пересаджувати їх теплиці на город, вважають автори youtube-каналу про дачне овочівництво.

Але, звісно, рік у рік годі й, у термінах можливе зміщення.

У будь-якому випадку, незалежно від термінів, рослинам буде обов'язково потрібне підживлення, як яке використовується гній і т.д.

Але підживлення можна завжди урізноманітнити. Так, за словами однієї підписниці каналу, минулого року вона наважилася на експеримент. Справа в тому, що в засіках у жінки знайшлася прострочена манка, при цьому запах крупи був із явним запахом цвілі.

Не довго думаючи, вона вирішила підсипати манку під кожен кущ (3−4 ложки в кожну ямку). Усього було підсипано 10 кущів томатів.

Результат перевершив себе: кущі з манним підживленням були навіть на вигляд у два рази міцніші, ніж інші томати, і дали відмінний урожай.

Також автори каналу роблять короткий «огляд» видів підгодівлі, яка користується популярністю у городників (дивіться відео із зазначеного місця).

Нагадаємо, раніше досвідчений городник розповів, як не допустити пожовтіння листя на томатах.

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