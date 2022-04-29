Як не залишитися без врожаю томатів: поради досвідченого городника

Головне у процесі вирощування помідорів — це правильно підібрати насіння, виростити якісну розсаду, забезпечити гарне освітлення, регулярний полив і підживлення. Але буває так, що рослина подає сигнали, які свідчать, що щось пішло не так. Що саме вони означають і як допомогти, знає городниця з Вінниччини Раїса Поймало.

«Якщо на томатах скручується листя, причину варто шукати в недостатньому поливі, нестачі поживних речовин, поганій роботі коріння, — пояснює вона. — Якщо земля в контейнері суха, необхідно терміново полити розсаду та надалі робити це регулярно, використовуючи більшу кількість води. Погана робота коренів пов'язана з дефіцитом світла, нестачею кисню, розміщенням в холодному або кислому ґрунті.

Пожовтіння листя може бути пов'язане з декількома причинами. Для початку слід проаналізувати догляд за рослиною. Наприклад, якщо надмірно поливати розсаду, вона може мати пониклий вигляд і почати жовтіти через те, що коріння не отримує достатньо кисню. Жовтіти рослини можуть також через надмірну сухість повітря і занадто високу температуру. Листя стає жовтим і в тому разі, якщо використовувався кислий ґрунт. Томати краще садити в землю з нейтральною реакцією pH. Ще одна поширена причина — дефіцит азоту. Якщо міжвузля стають довгими, розсада слабшає. Повноцінного врожаю від таких рослин очікувати важко. Надлишок азоту — одна з причин витягування томатів. Це явище відбувається також через брак світла, надлишок тепла. Особливо не вистачає освітлення сіянцям, які ростуть занадто густо".

За словами городниці, після появи сходів температуру в приміщенні треба знизити до 16−18 °C і підтримувати цей показник протягом тижня. Такий прийом допоможе стримати зростання томатів.

«Поява плям на листі. Найчастіше таке відбувається через сонячні опіки, якщо розсада стоїть на південному вікні під променями яскравого весняного сонця. В цьому випадку цятки будуть білими або жовтуватими. Іноді буває, що у томатів сохнуть кінчики листя, але це не так небезпечно. Причина може бути в підвищеній сухості повітря або нестачі калійних добрив».

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter