Як виростити високий урожай томатів: поради практиків

Кожен городник, який вирощує томати в теплиці або на вулиці, рано чи пізно ставить за мету збільшити їх урожай. Все-таки сил та коштів у цю культуру вкладається чимало, хочеться й відповідної віддачі. Найдосвідченіші уми експериментують, пробують, винаходять нові способи посадки, поливу, підживлення, і деякі експерименти виявляються досить вдалими.

У результаті виникає унікальна система вирощування помідорів, яка працює, пише сайт «Дачні поради».

Перше правило рясного врожаю — оптимальне місце посадки. Томати вкрай світло-і теплолюбиві, тому садити їх краще там, де протягом дня буває багато сонця.

Друге правило — циркуляція повітря. Якщо ви вирощуєте помідори в теплиці, там завжди повинні бути відчинені кватирки на даху (або двері, якщо кватирок немає). Влітку закривайте теплицю лише у сиру та прохолодну (нижче за +12С) погоду.

Третє правило — вибір сорту. Якщо у вашому регіоні літо часто буває дощовим або погода різко змінюється від тепла до холоду, першим критерієм при виборі сорту томатів має стати стійкість до грибних хвороб. Інакше фітофтора і товариші з'їсть ваші помідорки раніше за вас.

Ці три базові правила не таємниця за сімома печатками. Вони широко відомі, із них, можна сказати, починається «школа» вирощування помідорів. Але щоб забезпечити рекордний урожай, їх замало.

Головний секрет успіху — у незвичайному способі посадки та поливу томатів.

Насамперед — у посадці томатів квадратно-гніздовим способом. Перед висадкою розсади грядка розмічається на квадрати зі стороною п'ятдесят сантиметрів. Відстань між квадратами теж має бути близько півметра.

Кущі висаджують по кутах квадрата, а в середині викопують яму, яка служитиме і для поливу, і для підживлення. Яму можна викопати відразу після посадки розсади або через один-два тижні після. Поливальна яма буде джерелом вологи, тепла та поживних речовин відразу для чотирьох кущів. Але при цьому вона не повинна бути надто глибокою. Її діаметр близько сорока сантиметрів, а глибина в найглибшому місці — двадцять сантиметрів. Однак при поливі в ній поміститься двадцять літрів води, по п'ять на кожну рослину.

На дно ями висипають літрову банку золи, яка є джерелом фосфору, калію та інших макро- і мікроелементів.

За відсутності золи рятують мінеральні добрива: додають по жмені суперфосфату та сульфату калію. Потім яму заповнюють скошеною травою не просто доверху, а навіть «з гіркою». Поступово трава в ямі перегниватиме і осідатиме, виділяючи вуглекислий газ, який рослини люблять, і забезпечуючи харчування корінням.

У кожну яму за один раз виливаємо по двадцять літрів води. Для чотирьох рослин цього достатньо. При цьому вода не стоїть на поверхні, вона прямує до коріння, а трава в ямі перешкоджає її швидкому випаровуванню. Волога залишається в грунті, коріння завжди може їй скористатися при необхідності. Разом з поливом відбувається і підживлення: органічне добриво виходить із трави, а в поливну воду можна додавати додаткові калійні, фосфорні добрива та мікроелементи (наприклад, кальцій або магній). Крім того, при розкладанні трави в поливальній ямі виділяється тепло, яке зігріває коріння та допомагає рослинам без стресу пережити перепади температур, похолодання або затяжний дощ. Тому що за несприятливих погодних умов найголовніше утеплити коріння.

Ще один важливий момент — проведення профілактики фітофтори

Після того, як ви зробили все для ефективного поливу, забезпечили рослини теплом та поживними речовинами, настав час подумати про захист від хвороб. Хоч як крути, а грибкові захворювання на чолі з фітофторозом — томатний ворог номер один. У цій методиці вирощування томатів особливе місце приділяється профілактиці фітофтори. Починати її слід негайно, не чекаючи перших симптомів хвороби через тиждень після висадки розсади.

Тут є два шляхи.

Перший. Спочатку (до появи плодів) раз на тиждень обприскувати бадилля сучасними фунгіцидами. Ці препарати створюють своєрідну захисну плівку на листі, яка дозволяє спорам патогенних грибків закріплюватися і розвиватися. Після появи плодів продовжити щотижневі обприскування, але тепер використовувати лише народні засоби, причому найкраще чергувати різні. Спочатку обробити йодом (10 крапель на 10 літрів води), потім марганцівкою (розчин кольору червоного вина), потім содою (2 ст. л. соди на 10 літрів води). Причому такими розчинами потрібно не лише обприскувати, а й поливати.

Другий. Якщо ви є категоричним противником промислових препаратів, то найкраще обприскувати томати по здоровому листю з раннього віку наступним складом: на 10 літрів води 1 літр молочної сироватки і 25 крапель йоду. Обприскування проводити щотижня, а іноді використовувати цей засіб і для поливу.

У результаті можемо зробити висновок про те, що секрет хорошого врожаю томатів — це стійкі до хвороб сорти, сонячне місце без застою повітря, квадратно-гніздовий спосіб посадки, поливальна яма, профілактичні обприскування по здоровому листю з самого початку сезону.

«Спробуйте цю систему на своїй ділянці, для початку як експеримент. А раптом це саме те, що найкраще підходить до вашого городу?», — закликають автори методики.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати ефективне підживлення для рослин.

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