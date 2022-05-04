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Спорт

Українка Калініна створила ще одну сенсацію у Мадриді, перемігши чинну чемпіонку US Open (відео)

7:37 4 травня 2022
Ангеліна Калініна

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (37-а позиція у світовому рейтингу WTA), яка вперше у кар'єрі обіграла тенісистку з чільної десятки, продовжує радувати успішним виступом на турнірі Mutua Madrid Open у столиці Іспанії.

Наша 25-річна співвітчизниця зустрічалася в 1/8 фіналу з чинною переможницею US Open британкою Еммою Радукану (11-та). Перший сет уродженка Нової Каховки впевнено виграла, другий також «упевнено» віддала, і все вирішувалося в третій партії. Ангеліна повела 3:1, потім поступалася 3:4, але у вирішальний момент узяла себе в руки та вирвала перемогу — 6:2, 2:6, 6:4.

Таким чином, Калініна вибила з турніру третю поспіль чемпіонку турнірів «Великого шолома» та заробила вже в Мадриді трохи менше 170 тисяч доларів «брудними». У чвертьфіналі, який стане для українки першим у кар'єрі на турнірах WTA1000, наша співвітчизниця зіграє зі швейцаркою Жіль Тайхманн (35-та), яку вже перемагала у 2019-му у шведському Бостаді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий Надаль отримав «на горіхи» від українця Стаховського за підтримку росіян.

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