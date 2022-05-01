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Спорт

Українка Калініна вперше у кар'єрі обіграла тенісистку з топ-10 WTA: відеоогляд матчу

16:33 1 травня 2022
Ангеліна Калініна

25-річна українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка займає 37-у позицію у світовому жіночому рейтингу WTA, пробилася до третього кола турніру в Мадриді із призовим фондом у 6,5 млн євро.

Наша співвітчизниця розпочала виступ у столиці Іспанії з перемоги над чемпіонкою US Open-2017 американкою Слоан Стівенс (43-а) — 7:5, 6:4, а у другому раунді не залишила каменю на камені від дев'ятої ракетки світу іспанки Гарбіньє Мугуруси — 6:3, 6:0. Зазначимо, що ця перемога стала для уродженки Нової Каховки першою в кар'єрі над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу та принесла Ангеліні 90 745 доларів призових «брудними».

Крім Калініної, також у другому колі Mutua Madrid Open зіграє ще одна українка Марта Костюк (60-та). 19-річна киянка у стартовому раунді виявилася сильнішою за датчанку Клару Таусон (41-у) — 6:3, 6:2, і тепер поміряється силами з чемпіонкою US Open-2021 британкою Еммою Радукану (11-а). До речі, у разі успіху Костюк у наступному колі зіграє саме з Калініною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найсильніша тенісистка світу австралійка Ешлі Барті раптово завершила кар'єру у 25 років.

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