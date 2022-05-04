31.66 / 32.29 33.21 / 34.07
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Жменя сухарів у ямку — обов'язково: маленькі томатні хитрощі для городників

18:04 4 травня 2022
Помідори

З настанням «дачного» сезону городники діляться своїми секретами, що дозволяють отримати гарний врожай. Так, одна з овочівників радила підгодовувати помідорну розсаду простроченою манкою — експеримент показав, що кущі стають міцнішими. Та й врожай радував.

А автори каналу «Моя дача. Сад і город» рекомендують при посадці розсади покласти в кожну ямку жменю житніх перемелених сухарів і трохи древесної золи — томати будуть великими й сильними.

Ще городникам радять:

  • За 2−3 дні до висадки в грунт зріжте у pозcaди 2−3 нижніх листочки.
  • Не поливати перші 2 тижні після висадки — коренева система буде розвиватися в грунт і таким чином рослини менше страждатимуть у засушливий період.
  • Видаліть пасинки, коли вони будуть до 5 см.
  • Оприскуйте борною кислотою — 5 г на 10 л води. Це потрібно для кращого утворення плодів при цвітінні
  • У спеку ставте поряд ємність з водою, щоб рильце пестику не пересихало.
  • Між кущами можна посадити настурцію сорту Аляска — для відлякування білокрилки.
  • Оприскуйте слабким розчином йоду (30−40 крапель спиртового розчину на 10 л води) для прискорення дозрівання плодів. Помідори червонітимуть за два дні.

Раніше поради щодо вирощування агрусу давав садівник Василь Іванюк. За його словами, у перший рік після посадки бажано провести підживлення п'ять разів — це допоможе молодому аґрусу прижитися, зміцніти та захиститися від хвороб.

Фото Pixabay

151

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гній більше не потрібен: у травні при посадці томатів додайте трохи цього підживлення, і результати вас приємно здивують (відео)

Гній більше не потрібен: у травні при посадці томатів додайте трохи цього підживлення, і результати вас приємно здивують (відео)

Підгодуйте кущі смородини цим у травні, і потім роздаватимете ягоди всім підряд&nbsp;— урожаєм завалює (відео)

Підгодуйте кущі смородини цим у травні, і потім роздаватимете ягоди всім підряд — урожаєм завалює (відео)

Відповідно до закону: у ПФУ розповіли, коли розпочнеться виплата пенсій за травень

Відповідно до закону: у ПФУ розповіли, коли розпочнеться виплата пенсій за травень

В Україну за теплом поспішають заморозки: жителям яких областей атмосферний фронт принесе похолодання

В Україну за теплом поспішають заморозки: жителям яких областей атмосферний фронт принесе похолодання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.