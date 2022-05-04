Жменя сухарів у ямку — обов'язково: маленькі томатні хитрощі для городників

З настанням «дачного» сезону городники діляться своїми секретами, що дозволяють отримати гарний врожай. Так, одна з овочівників радила підгодовувати помідорну розсаду простроченою манкою — експеримент показав, що кущі стають міцнішими. Та й врожай радував.

А автори каналу «Моя дача. Сад і город» рекомендують при посадці розсади покласти в кожну ямку жменю житніх перемелених сухарів і трохи древесної золи — томати будуть великими й сильними.

Ще городникам радять:

За 2−3 дні до висадки в грунт зріжте у pозcaди 2−3 нижніх листочки.

Не поливати перші 2 тижні після висадки — коренева система буде розвиватися в грунт і таким чином рослини менше страждатимуть у засушливий період.

Видаліть пасинки, коли вони будуть до 5 см.

Оприскуйте борною кислотою — 5 г на 10 л води. Це потрібно для кращого утворення плодів при цвітінні

У спеку ставте поряд ємність з водою, щоб рильце пестику не пересихало.

Між кущами можна посадити настурцію сорту Аляска — для відлякування білокрилки.

Оприскуйте слабким розчином йоду (30−40 крапель спиртового розчину на 10 л води) для прискорення дозрівання плодів. Помідори червонітимуть за два дні.

Раніше поради щодо вирощування агрусу давав садівник Василь Іванюк. За його словами, у перший рік після посадки бажано провести підживлення п'ять разів — це допоможе молодому аґрусу прижитися, зміцніти та захиститися від хвороб.

Фото Pixabay

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