Останнім часом про таку диво-дієту, як інтервальне голодування, говорять усі. Можна їсти усе і ні в чому себе не обмежувати, просто дотримуючись певного інтервалу. Про те, чи насправді воно таке дивовижне, як його описують, читайте далі.

«Інтервальне голодування — це система харчування, при якій людина відмовляється від їжі на певний термін для досягнення конкретної мети, — розповідає дієтологиня Галина Бурковська. - Також це називають фастінгом. Ця система основана не на виборі раціону, а на часі приймання їжі. Тобто є конкретні часові рамки, коли їжа споживається, а коли робиться пауза. Такий спосіб худнути прийшов до нас з Кремнієвої долини, де нема часу собі готувати, бо постійно працюєш. Американські фахівці навіть проводили дослідження і стверджували, що під час голодування в людини стає гострішим розум і швидше вирішуються складні задачі.

Є різні схеми інтервальної дієти. 24 години — необхідно голодувати цілу добу, й лише на наступну добу їсти. 20/4 — лише протягом 4 годин вживати їжу, 20 годин голодувати й пити воду. 16/8 — ця схема полягає в тому, щоб 16 годин голодувати й тільки протягом 8 годин вживати їжу. Головне — не переїдати і не їсти все підряд. Якщо так робити, то можна знизити рівень цукру та інсуліну в крові, але тут потрібно бути обережними людям з діабетом 1-го та 2-го типу".

Дієтологиня радить почати з інтервалу 10/14 та поступово перейти до схеми 16/18.

«Якщо відчуєте, що комфортно, немає нав’язливих думок про їжу, проявів агресії, знесилення, болючих відчуттів та маєте нормальний сон, то продовжуйте. В результаті короткострокової відмови від їжі, ми починаємо втрачати запаси глікогену, зменшуються показники рівня інсуліну. Харчове утримання допомагає послабити запальні процеси в організмі та знизити рівень холестерину в крові. Відбувається перемикання вуглеводного метаболізму на жировий, що позитивно впливає на організм в цілому. Що довший період перебування без їжі, то довше повернення до звичного режиму харчування. Утримуйтесь від великої кількості їжі одразу. Збільшуйте порції поступово, якщо інтервальне голодування було понад 24 години, виключаємо на цей самий період м'ясо, молочні та хлібобулочні продукти, цукор, солодощі та алкоголь. Краще в цей час вживати овочі та фрукти, овочеві бульйони, супи, борщі, рагу, салати. Це має бути легка для організму їжа».

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