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Домашнє вівсяне печиво з пластівців — бюджетно та не дуже страшно для фігури

15:55 6 травня 2022
вівсяне печиво

Найбільший плюс полягає в тому, що на приготування вівсяного печива знадобиться мінімум часу та сил. Склад дуже простий, і при цьому печиво корисне, каже кулінарка Світлана Тимчак.

Домашнє вівсяне печиво

Інгредієнти

Борошно пшеничне — 150 г

Вівсяні пластівці (взяти дрібного помолу або змолоти) — 150 г

Масло (або маргарин) — 100 г

Цукор — 100 г

1 яйце

Мед — 1 ст. л.

Розпушувач — ½ — 1 ч. л.

Кориця — ½ ч. л.

Сіль — ¼ ч. л.

Приготування

Вівсяні пластівці перебийте у блендері 1 хвилину. Вони не повинні перетворитись на крихту, але й не бути дуже грубими. Вибийте яйце в глибоку миску, всипте до нього цукор та активно перетріть вінчиком до білого кольору. Цукор має повністю розчинитись у яйці.

Якщо у вас твердий мед, його потрібно трішки розтопити на водяній бані. Додайте мед до яєчної маси та злегка перемішайте. Вмішайте в яєчну суміш невеличкі шматочки масла, продовжуйте ретельно вимішувати масу. В окремій посудині просійте борошно через дрібне сито, додайте до нього солі, кориці і розпушувача. Перемішайте силіконовою лопаткою. Додайте до борошна зі спеціями вівсяні пластівці, яєчну масу та ще раз ретельно перемішайте. Замісіть пружне тісто та поставте в холодильник охолоджуватись на одну годину.

Застеліть деко для випікання пергаментом, сформуйте з тіста невеличкі палянички вагою ~ 40 г та викладіть їх на форму. Відстань між печивом має складати 1 см. Випікайте вівсяне печиво 15 хвилин у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів. Смачного!

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