31.76 / 32.35 33.33 / 34.13
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Перестаньте вносити золу при посадці картоплі: прості та суперефективні прийоми вирощування коренеплоду (відео)

11:56 7 травня 2022
Картопля

Серед дачників і тих людей, хто розуміє необхідність вирощування картоплі на дачі або присадибній ділянці, існує думка, що врожай буде значно вищим, якщо в лунку при посадці кидати золу.

Тим часом таку ідею навряд чи можна вважати вдалою, вважає білоруський фермер та агроблогер Іван.

«Зола має лужну реакцію, при цьому таке захворювання, як парша, буде дуже добре розвиватися на землях, які удобрені золою. А також якщо зовсім нещодавно проводилися заходи щодо розкислення ґрунту», — вважає він.

Якщо ж зола нещодавно вносилася під перекопування, або проводилися заходи щодо розкислення ґрунту вапняними добривами — у цьому випадку при посадці картоплі необхідно покласти аміачну селітру. Крім того, при посадці картоплі обов'язково потрібно додавати тютюновий пил — він відлякає колорадського жука та інших шкідників.

Про інші ноу-хау Івана дивіться у записаному ним відео.

Як писали «ФАКТИ», деякі дачники успішно використовують медичні препарати не тільки для власного лікування, але і на городах та в саду. Також для суттєвого збільшення врожаю томатів при їх посадці можна додати трохи манки.

228

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Білик

«Мені жити ніде, а ти співатимеш мою пісню?»: Ірина Білик у сльозах висловилася про колишню дружбу з путіністом Кіркоровим

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Анатолій Бишовець

«Я розчарований тим, на що перетворилася Україна»: легенда київського «Динамо» став «адвокатом» Тимощука

Бадрі Лолашвілі

Ворожа куля вбила відомого українського освітянина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.