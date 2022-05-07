Перестаньте вносити золу при посадці картоплі: прості та суперефективні прийоми вирощування коренеплоду (відео)

Серед дачників і тих людей, хто розуміє необхідність вирощування картоплі на дачі або присадибній ділянці, існує думка, що врожай буде значно вищим, якщо в лунку при посадці кидати золу.

Тим часом таку ідею навряд чи можна вважати вдалою, вважає білоруський фермер та агроблогер Іван.

«Зола має лужну реакцію, при цьому таке захворювання, як парша, буде дуже добре розвиватися на землях, які удобрені золою. А також якщо зовсім нещодавно проводилися заходи щодо розкислення ґрунту», — вважає він.

Якщо ж зола нещодавно вносилася під перекопування, або проводилися заходи щодо розкислення ґрунту вапняними добривами — у цьому випадку при посадці картоплі необхідно покласти аміачну селітру. Крім того, при посадці картоплі обов'язково потрібно додавати тютюновий пил — він відлякає колорадського жука та інших шкідників.

Про інші ноу-хау Івана дивіться у записаному ним відео.

Як писали «ФАКТИ», деякі дачники успішно використовують медичні препарати не тільки для власного лікування, але і на городах та в саду. Також для суттєвого збільшення врожаю томатів при їх посадці можна додати трохи манки.

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