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Гроші

Розмір пенсії збільшився: скільки стали отримувати українці

16:47 3 травня 2022
Гривні

У Пенсійному фонді України, який розпочав фінансування травневих пенсій, заявили про зростання середнього розміру виплат.

За даними ПФУ, середній розмір пенсії за квартал зріс на 378,92 гривень або на 9,5% - до 4370,45 гривень.

При цьому більшість українських пенсіонерів отримують виплати від 2000 до 3000 гривень.

  • до 2000 грн — 3,7%,
  • від 2001 до 3000 грн — 40,4%,
  • від 3001 до 4000 грн — 20,5%,
  • від 4001 до 5000 грн — 10,9%,
  • від 5001 до 10000 грн — 18,3%,
  • понад 10000 грн — 6,2%.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 гривні або на 13,8%.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства». Згідно з документом, 1 березня визначено датою щорічної індексації пенсійних виплат. Індексуватимуться виплати всім категоріям пенсіонерів, тоді як раніше з цього правила були винятки.

Фото Pixabay

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