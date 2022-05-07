«Він до останнього намагався врятувати свою маму»: стало відомо про стан наймолодшого потерпілого в автотрощі на Рівненщині

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у п’ятницю відвідав потерпілих в страшній ДТП, які лежать в Рівненській обласній лікарні. 17-річний Вадим Скрипець, один із тих, хто постраждав найбільше.

«Він отримав 60% опіків, намагаючись врятувати свою маму. Але, на жаль, з його родини залишилися лише тітка і хрещений… Вадим сам з Чернігова, навчається на другому курсі за професією кухар-кондитер. Поспілкувався з хлопцем, адже плануємо перевезти його на лікування за кордон. Досягнули попередніх домовленостей зі спеціалізованими клініками в Європі, щоб надати допомогу, — повідомив Віталій Коваль. — На постійному контакті з головою Чернігівської ОВА В’ячеславом Чаусом. Якнайшвидше виготовляємо всі необхідні документи, аби відправити Вадима на лікування. Переконаний, хлопець обов’язково одужає і повернеться в рідний Чернігів. А в майбутньому — відкриє і власну кондитерську. Тримаємо за нього кулаки».

Нагадаємо, у вівторок на трасі Київ-Чоп сталася аварія, в якій загинуло 26 осіб, 12 — травмованих. У автобусі їхало кілька сімей, які хотіли евакуюватись до Польщі.

«Вадим втратив батька у грудні минулого року. Нещодавно хлопець прийняв вольове рішення: евакуювати матір до Польщі. З Ніжина сім’я відправилась до Києва, звідки вирушила у напрямку Львова, мабуть, в останню поїздку у своєму житті, — написала у ФБ народна депутатка і членкиня комітету Верховної Ради з прав людини Ірина Суслова. — Автобус, у якому їхала сім’я Вадима, в’їхав в уже палаючий бензовоз. У пасажирів було обмаль часу, щоб вибратись, але хлопець не міг покинути єдину рідну людину, яка залишилась у його житті — свою матір. Не дивлячись на нелюдський біль від опіків, він намагався врятувати матір, доки було сил, доки ще міг встояти на ногах… Мати померла на місці, а Вадим отримав 60% опіків тіла. Вадиму потрібно зробити чимало дороговартісних операцій, які, щонайменше, коштують 50 000 доларів США. Кошти вже вдалось зібрати завдяки небайдужим».

Нещодавно під Києвом сталася ще одна жахлива трагедія: п'яний депутат на смерть збив батьків, залишивши сиротами чотирьох малюків.

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