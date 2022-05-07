Окупанти погрожують відібрати в українців землю і вводять свою податкову систему

На тимчасово захоплених територіях орки продовжують свавілля та мародерство. У Чернігівці Запорізької області окупанти хочуть відібрати у людей землю. Вони змушують до 8 травня заповнити форму, у якій вказано скільки землі має власник, скільки — в оренді. Лише після цього видадуть ліцензію на обробку землі. В іншому випадку комендант просто відбере всю землю, яка не вказана в паперах. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

«Ситуація, в якій опинилися аграрії в окупованих територіях, зокрема, у Чернігівській громаді, доведена до керівництва військової адміністрації. Але українське законодавство в цьому плані однозначне — співпраця із ворогом, отримання від незаконної влади будь-яких дозволів та сплата їм будь-яких податків розцінюється як кримінальне правопорушення та карається відповідно до процесуальних документів України. Кожен має розуміти, що отримання дозволів, ліцензій від окупантів — це підтримка держави-агресора та їхнього курсу на знищення українців».

Крім того, у райцентрі Михайлівка окупанти вводять свою тимчасову податкову систему для підприємців. Ті, хто хочуть і надалі працювати в громаді, мають пройти нову реєстрацію за правилами загарбників. Також росіяни запевняють, що зняли військовий податок, а всі нові податки підприємці платитимуть лише в громаду.

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Нагадаємо, армія путіна вкрала в українських фермерів комбайни та вивезла їх у Чечню.

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