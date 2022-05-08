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Суспільство та люди

Терміни проходження МСЕК людьми з інвалідністю змінено через війну: що важливо знати

16:59 8 травня 2022
Експертиза

Кабмін України вніс чергові зміни до порядку проведення медико-соціальної експертизи на період воєнного стану, пише Юридичний радник ВПО.

Так, згідно з постановою уряду від 30.03.2022 № 390 за умови неможливості спрямування:

• осіб з інвалідністю та осіб, яким встановлено ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках), лікарсько-консультативною комісією на медико-соціальну експертизу та дітей з інвалідністю лікарем на лікарсько-консультативну комісію повторний огляд таких осіб, який мав відбутися під час воєнного стану, дозволено здійснювати протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану.

При цьому до останнього числа 6-го місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану продовжується:

• інвалідність та рівень втрати професійної працездатності (у відсотках) — якщо раніше не буде проведено повторний огляд;

• індивідуальна програма реабілітації (у разі якщо в ній встановлено термін повторного огляду, що припав на період дії воєнного стану, та у особи з інвалідністю відсутня можливість пройти МСЕК, а у дитини з інвалідністю — ЛКК закладу охорони здоров'я) — якщо раніше не буде проведено повторний огляд та не отримано відповідної індивідуальної програми реабілітації.

Як писали «ФАКТИ», в Україні планують запровадити компенсації для тих, хто постраждав під час війни, будучи під час виконання посадових обов'язків. Суми виплат можуть сягати мільйона гривень.

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