Петраков вибрав для матчів збірної України фартове місто за кордоном

Збірна України з футболу, яка готується у Словенії до півфіналу плей-оф відбору ЧС-2022 з Шотландією (і дай Боже, до фіналу з Уельсом), а також до поєдинків Ліги націй, визначилася з містом та ареною, де проведе домашні поєдинки у дивізіоні В проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня).

На жаль, через війну «жовто-сині» не можуть приймати суперників у Лізі націй у себе на батьківщині, тому ще раніше УАФ вибрала Польщу. Тепер же стали відомі місто та арена. Головний тренер збірної України Олександр Петраков в інтерв'ю виданню Przegląd Sportowy повідомив, що наша команда прийме суперників на Королівському стадіоні у Лодзі.

«Я попросив зіграти у Лодзі, бо там проходив фінал чемпіонату світу U-20, де ми стали чемпіонами, — зізнався Олександр Петраков. — Ще я хотів, щоб стадіон не був надто великим. Мені сказали, що є нова арена на 19 тисяч місць. Щоправда, не пам'ятаю, якому клубу вона належить (домашній стадіон ЛКС. Щоправда, матчі чемпіонату світу U20 команда Петракова грала на арені іншого клубу з Лодзі — „Відзева“. — Авт.)».

Королівський стадіон у Лодзі

Тим часом до нашої національної команди у тренувальному таборі поблизу Любляни після перемоги у благодійному матчі над «Базелем» (3:2) приєдналися футболісти «Динамо» та форвард «Дніпра-1» Артем Довбик, який підтримував форму у складі команди Мірчі Луческу.

Футболісти "Динамо" прибули до тренувального табору збірної України у Словенії

Нагадаємо, що свій перший спаринг збірна України проведе 11 травня у Німеччині, де зіграє з «Боруссією» з Менхенгладбаха (початок зустрічі — о 21:45).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній головний тренер нашої команди Андрій Шевченко зіграє проти збірної Англії заради України.

Фото uaf.ua

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