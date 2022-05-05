«Приват» та «Ощад» не працюють, а пошта захоплена рашистами: як отримати виплати пенсіонерам в окупованому Херсоні

Незважаючи на те, що у Пенсійному фонді України радісно повідомили про початок фінансування травневих пенсій та зростання середнього розміру виплат, з отриманням грошей у деяких регіонах спостерігаються проблеми.

Про це у коментарях до посту Пенсійного фонду у Facebook написав мешканець тимчасово захопленого російськими фашистами Херсона.

«Не отримав пенсію за квітень, тому що „ПриватБанк“ та „Ощадбанк“ не працюють. Мені 70 років. Пенсію отримував поштою. ПФУ у Херсоні не працює. Ви даєте поради з електронного підпису, але де його взяти, якщо всі державні установи Україна евакуювала, не залишивши адреси. Як жити без пенсії, до кого звертатися?», — пише він.

Звичайно, серед коментаторів знайшлися такі, хто позловтішався — мовляв, треба було раніше думати, тепер доведеться їхати на звільнені території. Інші присоромили їх — людині 70 років, куди їй мандрувати через місця боїв?

На щастя, вихід із положення підказали у ПФУ, пояснивши, що в такому разі можна звернутися на гарячу лінію АТ «Укрпошта» для виплати поштовим переказом або до Пенсійного фонду України для виплати пенсії через АТ «Ощадбанк» без відкриття рахунку.

Можливо, така порада справді зможе стати в нагоді українцю у тимчасово окупованому Херсоні.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що за січень-квітень 2022 року сума доходів Пенсійного фонду України склала 171,8 млрд гривень, що на 12,3 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому сума доходів від єдиного внеску, розподілена на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, перевищує показники відповідного періоду минулого року на 11,5 мільярда гривень. За словами чиновниці, фінансування пенсійних виплат у травні вже розпочалося. На пенсійні виплати було скеровано перші 1,3 мільярда гривень. Вони спрямовані на виплату пенсій людям, які їх отримують їх через «Укрпошту».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» дали покрокову інструкцію, як оформити переведення пенсії з відділення «Укрпошти» на банківський рахунок.

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