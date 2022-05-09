«Я бажаю всім мамам дочекатися своїх захисників і захисниць живими та здоровими»: воїн з передової передав вітання матерям України

Боєць 128-ої гірсько-штурмової бригади Сергій Лукащук наразі перебуває на передовій у Запорізькій області. Від імені воїнів він передає вітання всім мамам України, дякує їм за турботу та запевняє, що все буде добре і скоро сини повернуться додому.

«Мама — це промінь світла, який веде тебе все життя, де б ти не був, в яких вкрай важких ситуаціях. Моя мама Ольга — найкраща людина, яку я знаю, і так скаже, напевно, кожен, — розповів «ФАКТАМ» Сергій Лукащук. — Дитячий садок, школа, мама завжди допомагала із усіма життєвими труднощами, а я дивувався, як у неї це так виходить — все вирішувати. Батьків я завжди поважав, і мені соромно було, коли їм говорили про мене щось типу: він не слухається в школі, не робить домашні завдання… Цікава історія була, коли я навчався в коледжі і мені потрібно було здати атестат-різницю, викликали маму. Зустрів, провів, показав гуртожиток, завів у кабінет до викладачів. І тут мене почали опитувати, як на екзамені… Чи то були легкі запитання, чи то підтримка мами, але я відповідав на всі. Сам навіть здивувався, що зміг відповісти, бо не готувався взагалі. Мені було приємно, що не зганьбився і що мамі не довелося червоніти через мене. Після коледжу була «заочка» у Вінницькому аграрному університеті, армія. Строкову службу проходив у Десні. На присягу приїхали батьки, брат, знайомі. Приємно, коли підійшла мама і обійняла, аж щось йокнуло всередині…

У 2014 році я опинився на передовій, захищав Україну неподалік Дебальцевого, ми дивом вийшли з оточення. Вірю, що то все мамина молитва та віра. Зараз 2022 рік і я знову на війні… Телефонуєш додому і важко чути змучений голос мами, коли її кожний день питають всякі дурниці про тебе, про армію, а де він, а що він. Може, вона й сама б хотіла знати, але… Може, вона й сама хотіла б забути за війну, але… Може, хотіла б відволіктись від такої теми, але… Опускає голову та з сльозами відвертається від розмови. Я хочу подякувати всім матерям за терпіння, за їхні сильні серця, за молитву. Я бажаю всім мамам дочекатися своїх захисників і захисниць живими та здоровими. А мамам хлопців і дівчат, які віддали життя за українську націю, перш за все хочу подякувати за той цвіт, що вони зростили. Моліться за них, а вони будуть нашим небесним щитом!".

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