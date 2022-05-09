«Умирати та вбивати треба готувати з дитинства»: українська спортсменка висміяла «парад перемоги» у дитячому садку на росії

Українська легкоатлетка Яна Гладійчук, яка спеціалізується на стрибках із жердиною, опублікувала відео з міні-парадом перемоги, організованим в одному з дитячих садків на росії.

«Умирати та вбивати треба готувати морально з дитинства. Ураааа, бл. дь! Ураа!» — іронічно написала дівчина під роликом, не приховуючи свого обурення.

Зазначимо, що 29-річна спортсменка, яка тренується під керівництвом рекордсменки світу Анжели Балахонової та з найкращим результатом сезону стала четвертою на нещодавньому чемпіонаті світу в приміщенні, що проходив у Белграді, після початку війни чітко окреслила свою позицію щодо широко застосовуваного висловлювання «спорт поза політикою».

«Я проти того, щоб у змаганнях, у яких я беру участь, виступали спортсмени із країн-агресорів. Я підтримую позицію Міжнародної федерації легкої атлетики та Міжнародного олімпійського комітету, які не допустили до змагань зі спортсменами з цивілізованих, демократичних, мирних держав спортсменів із країн, які масово вбивають людей в іншій державі та захоплюють її території, що унеможливлює там заняття спортом, підготовку, проведення змагань, відбір та виступ на тих самих міжнародних змаганнях

«Спорт поза політикою» — красиве висловлювання у мирний час, коли спортсмени справді утримуються від політичної реклами, пропаганди, агітації. На жаль, мирні часи залишилися лише у наших спогадах. Спорт не поза політикою. Спорт не поза війною. Спорт не поза смертю. Війна не десь там далеко на кордоні і в ній бореться не хтось там далекий — у ній уже повноцінно задіяні конкретні члени наших національних збірних команд, справжні, у ній уже загинули наші спортсмени.

Ці спортсмени через рф та рб вже втратили спортивний сезон, втратили підготовку, змагання, плани та мрії. Хтось із них, з огляду на перспективи тривалості війни, вже втратив спортивну кар'єру, хтось — здоров'я, кінцівки, життя… Життя! Це не сезон пропустити! Це все! Це кінець!

Наразі нейтральність з приводу війни вже прирівнюється до її підтримки. Тут не може бути нейтральності, тут немає сірого кольору, немає винятків для не «поганих» спортсменів. Справа в тому, що абсолютно всі ті спортсмени підкоряються своїй владі, хтось активно залюбки, а хтось мовчки. І якщо ви мені скажете, що ті спортсмени мовчки проти війни, але бояться, тому що в цих країнах заборонено інакомислення, то це і підтверджує те, що вони не мають права прославляти честь цих країн на весь світ у спорті, підживлюючи імперські амбіції тоталітарних режимів. .

«Але як спортсмени пов'язані із війною? Вони ж не солдати!» Мій друг, легкоатлет, на сході країни зараз із автоматом у руках — теж не солдат", — написала пронизливий допис, так званий крик душі, спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

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