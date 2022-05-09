«Євробачення-2022»: коли виступить Україна, де дивитись
10 травня в Турині на арені PalaOlimpico відбудеться перший півфінал 66 міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», на якому нашу країну представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Першого конкурсного дня на сцену вийдуть учасники з 17 країн.
Учасники першого півфіналу та порядок їхніх виступів:
1. Албанія: Ronela Hajati — Sekret
2. Латвія: Citi Zēni — Eat Your Salad
3. Литва: Monika Liu — Sentimentai
4. Швейцарія: Marius Bear — Boys Do Cry
5. Словенія: LPS — Disko
6. Україна: Kalush Orchestra — Стефанія
7. Болгарія: Intelligent Music Project — Intention
8. Нідерланди: S10 — De Diepte
9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
10. Португалія: MARO — Saudade Saudade
11. Хорватія: Mia Dimšić - Guilty Pleasure
12. Данія: REDDI — The Show
13. Австрія: LUM! X feat. Pia Maria — Halo
14. Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól
15. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
16. Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
17. Вірменія: Rosa Linn — Snap
Лише десять учасників за результатами голосування пройдуть у фінал.
Оголошуватиме результати голосування в Україні солістка гурту Go_A Катерина Павленко.
В Україні трансляцію першого півфіналу можна буде дивитися на каналі «UA: Культура» о 22.00. Також онлайн-трансляція конкурсу вестиметься на сайті eurovision.ua, на YouTube «Євробачення Україна» та інших діджитал-платформах «Суспільного». Коментуватиме шоу традиційно Тимур Мірошниченко.
Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 12 травня, а фінал — 14 травня. За прогнозами букмекерів, Україна лідирує з рекордним відривом. Гурт Kalush Orchestra гаряче підтримують єврофани та конкурсанти. Фінська група The Rasmus заспівала з українцями дуетом і натякнула на співпрацю.136
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