Відкриття «Євробачення-2022»: Kalush Orchestra та легендарні The Rasmus натякнули на дует

У Турині (Італія) відбулася офіційна церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», на якому Україну представляє гурт Kalush Orchestra. Традиційно учасники, цього року це представники 40 країн, пройшлися бірюзовим хідником.

Українських музикантів, які виступають під номером 6, зустріли бурхливими оплесками. Kalush Orchestra користується великою підтримкою єврофанів та учасників. Багато хто з них з'явився на церемонії з українською символікою. Соліст гурту Олег Псюк зазначив, що церемонія відбулася у День матері, і їхня пісня Stefania — про маму.

«Ця пісня присвячувалась моїй мамі ще дуже давно… Але сьогодні День матері, тому рекомендую всім привітати своїх матерів та включити їм нашу пісню», — сказав музикант. Він також наголосив, що гурт міксує сучасну музику з народною, показуючи світові досягнення української культури.

«Це концепція нашого гурту, яка була давно в нас. І саме зараз ми розуміємо, як це актуально — підняти нашу старовинну культуру та поєднати з новою. Саме тому це зараз так цікаво людям у всьому світі», — наголосив Олег Псюк.

За день до церемонії українські музиканти поспілкувалися із представниками Фінляндії — гуртом The Rasmus. Фіни відзначили, що їм дуже сподобалася пісня Stefania, вони вивчили приспів та разом з українцями виконали її, а потім — свій хіт In the shadows.

«Ми знайшли спільну мову, бо вони — гурт, і ми — гурт. У нас групова схожа енергетика. І ми, і вони знаємо, як це бути разом, це знайомі відчуття обом». — поділився соліст The Rasmus та натякнув на можливий дует.

«Бігали мурашки по тілу, коли хлопці грали на своїх дудках. Я такого ще не бачив у своєму житті. Як він встигає і у флейту подути, і ротом гримляти. Це було щось неймовірне. Мої напарники разом кажуть, що це блискуче. Було б чудово зробити з ними щось», — додав гітарист The Rasmus.

Після перших репетицій та церемонії відкриття букмекери оновили свої ставки. Kalush Orchestra, як і раніше, лідирує, їхні шанси на перемогу оцінюють у рекордні 48%. Це прецедент для «Євробачення». Друге місце пророкують представникам Італії, третє — представнику Великобританії, четверте та п'яте місце — Швеції та Іспанії.

Нагадаємо, перший півфінал «Євробачення» відбудеться 10 травня, другий — 12, фінал — 14.

Результати голосування України оголосить солістка гурту Go_A Катерина Павленко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як пройшли перші репетиції «Євробачення» та як виглядає номер Kalush Orchestra.

