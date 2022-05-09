Не бачилися довгих 74 дні: у мережі показали зворушливу зустріч матері та сина у звільнених від ворога Циркунах (відео)

Село Циркуни у Харківській області знаходиться біля самого кордону, тому було захоплено ворогом у перші години війни. І лише за 74 дні його мешканців звільнили від ненависних окупантів.

Разом із бійцями ЗСУ додому зміг потрапити і патрульний Андрій Сикаленко, який несе службу у Харкові і не міг зв'язатися з рідними.

Зворушливу зустріч матері й сина показали у Патрульній поліції України.

Наголошується, що відсутність зв'язку з рідними не зламала Андрія — щодня він ніс службу, захищав спокій харків'ян та доставляв гуманітарну допомогу до найбільш постраждалих районів міста, а найголовніше — вірив у перемогу.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про подвиг колишнього оперуповноваженого поліції на Чернігівщині, який знищив рашиста, а сам загинув у нерівному бою.

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