Торт виходить ніжним та смачним, до того ж печінка ще й дуже корисна. Ця страва не складна у приготуванні, та не є затратною. Рецептом із читачами «ФАКТІВ» поділилась кулінарка Марина Ткаченко.

Інгредієнти

500 г курячої печінки

0,25 л молока

4 яйця

230 г борошна

4 ст. олії

2 ст. л. майонезу (за бажанням)

Начинка

300 г копченого плавленого сиру

1 свіжий огірок

5−6 ст. л. домашнього майонезу чи сметани

2−3 зубчики часнику за бажанням

зелень до смаку для прикрашання

Готуємо млинці. На дрібну сітку перемелюємо на м'ясорубці печінку. Окремо в мисці з'єднуємо яйця та сіль, перемішуємо, додаємо молоко, олію, майонез. З'єднуємо дві суміші та добре перемішуємо. Солимо і перчимо на смак. Просіюємо борошно і невеликими порціями додаємо до маси, добре перемішуючи, щоб не було грудочок. Дати постояти 15−20 хвилин. Розігріваємо сковороду (у мене пательня для млинців — з антипригарним покриттям), випікаємо, як звичайні тонкі млинці.

Готуємо начинку: натираємо сир на грубій терці, очищаємо огірок теж натираємо на дрібній тертці. Солимо до смаку, додаємо натертий часник і заправляємо майонезом або сметаною. Перемішуємо масу.

Збираємо торт: на блюдо викладаємо млинець, добре намащуємо його начинкою, кладемо наступний млинець — і так 8−10 млинців, дивлячись який у вас діаметр сковороди. Торт зверху теж змащуємо начинкою, даємо настоятися у холодильнику. Перед подачею на стіл прикрашаємо за бажанням зеленню, овочами.

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