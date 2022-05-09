Домашній хліб на сковороді: рецепт від блогерки, що пережила окупацію Росії на Сумщині
До початку війни блогер під ніком Alina FooDee була відома в Мережі своїм «дзвінким ляльковим голосом» та оригінальними рецептами.
Із вторгненням військ путіна в Україну дівчині довелося пережити чимало страждань в окупації, про які вона розповіла у відеозверненні .
Аліна довго не могла прийти до тями, але, на щастя, зуміла зібратися з силами і відновила публікацію рецептів на своєму youtube-каналі, число передплатників якого перевалило за 2 млн людей.
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Один із її недавніх рецептів — домашній хліб на сковороді. Такий рецепт, ймовірно, буде цінним для жителів населених пунктів, що поки що перебувають під владою орків путіна і страждають від нестачі продуктів у магазинах.
Для того, щоб приготувати такий хліб, знадобляться:
- вода гаряча — 300 мл
- борошно — 400 г (загальна кількість)
- дріжджі живі — 17 г (6 г сухих дріжджів)
- сіль — 1 ч. л.
- цукор — 0,5 ч. л.
- олія для роботи з тістом.
Діаметр сковороди — 24 см
Процес приготування хліба можна коротко описати так:
1. У гарячу воду додати 4 ст.л. борошна із загальної кількості та цукор. Розмішати до однорідності.
2. Дати масі охолонути до теплого стану, тому що дріжджі не люблять гаряче. Додати дріжджі, перемішати та залишити на 5 хвилин.
3. Додати все борошно, що залишилося, і перемішати тісто до однорідності.
4. Накрити миску з тестом харчової плівкою і залишити в теплому місці приблизно 1 годину.
5. Змастити руки та робочу поверхню рослинною олією, перекласти тісто, округлити його.
6. Сковороду змастити олією, перекласти тісто, змастити його зверху олією і накрити харчової плівкою. Залишити на 30 хвилин.
7. Включити мінімальний вогонь, накрити сковороду фольгою, попередньо змастивши її олією, щоб фольга не прилипла до тіста. Випікати 25 хвилин з одного боку до рум'яності, перевернути на інший бік і випікати ще 20−25 хвилин до рум'яності. Час випікання регулюємо залежно від плити.
Приготований таким чином хліб чудово підійде до гарячих страв на кшталт капустняку за старовинним рецептом.26
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