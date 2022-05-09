Домашній хліб на сковороді: рецепт від блогерки, що пережила окупацію Росії на Сумщині

До початку війни блогер під ніком Alina FooDee була відома в Мережі своїм «дзвінким ляльковим голосом» та оригінальними рецептами.

Із вторгненням військ путіна в Україну дівчині довелося пережити чимало страждань в окупації, про які вона розповіла у відеозверненні .

Аліна довго не могла прийти до тями, але, на щастя, зуміла зібратися з силами і відновила публікацію рецептів на своєму youtube-каналі, число передплатників якого перевалило за 2 млн людей.

Один із її недавніх рецептів — домашній хліб на сковороді. Такий рецепт, ймовірно, буде цінним для жителів населених пунктів, що поки що перебувають під владою орків путіна і страждають від нестачі продуктів у магазинах.

Для того, щоб приготувати такий хліб, знадобляться:

вода гаряча — 300 мл

борошно — 400 г (загальна кількість)

дріжджі живі — 17 г (6 г сухих дріжджів)

сіль — 1 ч. л.

цукор — 0,5 ч. л.

олія для роботи з тістом.

Діаметр сковороди — 24 см

Процес приготування хліба можна коротко описати так:

1. У гарячу воду додати 4 ст.л. борошна із загальної кількості та цукор. Розмішати до однорідності.

2. Дати масі охолонути до теплого стану, тому що дріжджі не люблять гаряче. Додати дріжджі, перемішати та залишити на 5 хвилин.

3. Додати все борошно, що залишилося, і перемішати тісто до однорідності.

4. Накрити миску з тестом харчової плівкою і залишити в теплому місці приблизно 1 годину.

5. Змастити руки та робочу поверхню рослинною олією, перекласти тісто, округлити його.

6. Сковороду змастити олією, перекласти тісто, змастити його зверху олією і накрити харчової плівкою. Залишити на 30 хвилин.

7. Включити мінімальний вогонь, накрити сковороду фольгою, попередньо змастивши її олією, щоб фольга не прилипла до тіста. Випікати 25 хвилин з одного боку до рум'яності, перевернути на інший бік і випікати ще 20−25 хвилин до рум'яності. Час випікання регулюємо залежно від плити.

Приготований таким чином хліб чудово підійде до гарячих страв на кшталт капустняку за старовинним рецептом.

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