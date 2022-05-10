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Клуб споживачів

Як прискорити дозрівання томатів: три простих способи

11:00 10 травня 2022
Помідори

Для того, щоб зібрати багатий урожай помідорів, городники радять, зокрема, використовувати підживлення з додаванням борної кислоти або додавати при висадці в ямку товчені сухарі .

Про «механічні» способи, які допоможуть прискорити дозрівання томатів, розповіли автори ресурсу «Моя дача. Сад і город».

1. Пасинкувати (видаляти бічні побіги з пазух листя) рослини. У такому випадку всі сили томатів будуть направлені на утворення і дозрівання плодів, а не на те, щоб наростити зелену масу.

2. Коли на основних кистях зав'язуватимуться плоди, внизу проштрикнути стебло наскрізт та вставити в нього сірник або щіпку. Рослина, намагаючися вижити та дати потомство, мобілізує всі свої сили на утворення і прискорення дозрівання плодів томатів, а пасинки викидати більше не буде.

3. При підв'язці висадженої в ґрунт розсади туго затягувати стебель. Коли стебель починає потовщуватися, зав'язка «вростає» в нього і «заважає» живленню. Як і у другому випадку, плоди томатів починають зав'язуватися більше і дозрівають швидше.

Допомогти рослині вирости сильною і дати багатий урожай допоможуть і натуральні підживлення — від лушпиння цибулі і дріжджів до роздроблених зерен квасолі.

Фото Pixabay

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