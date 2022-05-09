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Клуб споживачів

Еліксир для вашої розсади: використовуйте ці 4 безкоштовні компоненти, і врожай помідорів на дачі буде просто фантастичним

19:18 9 травня 2022
Розсада

Розсада томатів потребує підживлення не менше, ніж інші культури, особливо на початку «дачного сезону».

Їй потрібен фосфор для розвитку кореневої системи, і азот для нарощування зеленої маси. Крім того, потрібні інші елементи.

Існує величезна кількість добрив для підживлення розсади, проте всі вони коштують недешево, а деякі взагалі не дають жодного позитивного ефекту.

У цьому переконаний досвідчений садівник Дмитро.

«При підживленні розсади важливо обходитися без будь-якої „хімії“, адже це наш майбутній урожай!» — вважає він.

Для цього, на думку садівника, знадобляться різні натуральні засоби: від лушпиння і дріжджів до подрібнених зерен квасолі.

«Повірте, помідори люблять це! Всі компоненти легко доступні, практично безкоштовні, а головне, безпечні і принесуть лише користь!» — упевнений садівник.

Свої аргументи Дмитро виклав у короткому відео, в якому описав правила застосування настою лушпиння, дріжджів та ще двох компонентів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, що робити, якщо ваша розсада томатів переросла.

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