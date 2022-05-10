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Віце-спікер парламенту Естонії довів до сліз глядачів, емоційно виконавши пісню «Браття українці»

11:16 10 травня 2022
Віце-спікер парламенту Естонії

У боротьбі з російськими окупантами Україну підтримують відомі артисти, спортсмени, політики та визначні діячі всього світу. Британський телеведучий Джеремі Кларксон передав для біженців кілька позашляховиків та гуманітарну допомогу. А віце-спікер естонського парламенту Ханно Певкур висловив підтримку чуттєвим виступом на телешоу. Політик емоційно виконав українською пісню «Браття українці». Глядачі аплодували стоячи і не стримували сліз.

«Ця пісня була написана у 2014 році, коли війна в Україні тільки розпочалася. Вона стала гімном захисників України. Коли ти чуєш її вперше, вона одразу заповнює твою душу. Це така потужна пісня, і вона проникла в мене до сліз. Тому я присвячую її усім захисникам: тим, хто, на жаль, покинув нас і тим, хто захищає Україну», — прокоментував політик і сам не зміг стримати сліз, говорячи про Україну.

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