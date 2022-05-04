Введення кіловат-годин у платіжках за газ відтермінували: що це означає

В Україні планували, що з травня 2022 року обчислення обсягів спожитого газу для споживачів вестимуть не у кубометрах, а у кіловат-годинах, проте через воєнний стан нововведення відклали до закінчення його дії.

«На цей час облік та комерційні розрахунки в господарських відносинах під час приймання-передачі до/з газотранспортної або газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу та надання послуг з транспортування здійснюватимуться за обсягом природного газу в одиницях об’єму (тис. м куб.)», — повідомили в НАК «Нафтогаз України».

В компанії нагадали, що до воєнного стану опалювальний сезон 2021−2022 років мав бути останнім, коли українські домогосподарства сплачували за газ за метричними показниками. Відповідний закон щодо переходу на європейську систему обліку ухвалили восени минулого року.

Після впровадження нової системи обліку, як стверджують у НАК, буде автоматично враховуватися якість газу, а клієнт платитиме за енергію від газу, а не за його обсяг.

«Оператор ГРМ відповідатиме за переведення спожитого обсягу газу в обсяг спожитої енергії. Перерахунок здійснюватиметься за формулою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Ці дані оператор ГРМ вноситиме до особистого кабінету споживача, показуватиме у квитанції та/або передаватиме на платформу Оператора ГТС», — пояснили у «Нафтогазі».

Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення не збільшувати тарифи на газ для населення до 30 вересня 2022 року.

Фото Pixabay

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