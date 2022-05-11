Ціни будуть регульованими: таролог розповіла, як розвиватиметься ситуація на ринку палива

Таролог Людмила Хомутовська, яка засмутила українців повідомленням про те, що у травні перемоги над рашистами поки що не буде, зробила розклад щодо ситуації на ринку палива.

На її думку, перебої з постачанням бензину та «дизеля» носять тимчасовий характер, і позитивні зміни на ринку будуть видно вже дуже скоро.

«Це тимчасове явище, яке швидко змінюється. Ситуацію буде точно розрулено», — вважає вона.

При цьому ціни на пальне будуть регульованими, їх не відпустять у «вільний політ», і незабаром вартість палива буде більш-менш зрозумілою.

Частково прогноз таролога підтверджує і думку гендиректора та засновника Prime Group Дмитра Леушкіна.

У коментарі виданню «Фокус» він сказав, що у разі збільшення постачання палива з Польщі проблему з його дефіцитом може бути вирішено для власників легкового транспорту, але вантажний, ймовірно, не відчує покращення ситуації.

Таким чином він прокоментував заяву міністра економіки Юлії Свириденко — раніше та заявила, що Україна може суттєво збільшити постачання дефіцитного пального через територію Польщі.

«Є поняття бізнесу, тобто комерційного палива, і є поняття легкових автомобілів. Пані Свириденко займається легковими автомобілями. І ОККО та WOG здебільшого орієнтовані на вирішення питання з легковими автомобілями. Вони купили весь вільний ресурс у Польщі, іншим компаніям там робити нічого» , — каже Леушкін.

У прес-службі компанії ОККО відмовилися коментувати ситуацію на ринку палива, а в мережі автозаправок WOG сказали, що докладають максимум зусиль, щоб наповнити ринок паливом: «Працюємо за всіма можливими напрямками, а не лише з Польщею».

Нагадаємо, наприкінці квітня киян закликали не користуватися приватним транспортом задля пріоритетного забезпечення ПММ армії.

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