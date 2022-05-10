Українцям обіцяють бензин за ціною до 40 гривень за літр

В Кабміні обіцяють, що дефіцит палива в Україні буде ліквідовано, а ціни стабілізуватимуться внаслідок контролю держави.

Як передає «ТСН», в команді першоъ віце-прем'єрки Юлії Свириденко заявляють, що літр бензину має коштувати менше 40 гривень. Повідомляється, що українська делегація взяла участь у форумі з паливної тематики, що відбувся у Варшаві. У ньому також взяли участь члени уряду Польщі та оператори паливного ринку. Очікується, що вже цього місяця імпорт нафтопродуктів із Польщі залізницею збільшиться з 60 тисяч тонн на місяць до 200 тисяч тонн.

Також інтенсифікуються постачання палива через румунський та польські порти — йдеться про сировину зі США та Скандинавії.

Українців закликають не намагатися щоразу залити повний бак і пам'ятати, що пальне вкрай потрібне Збройним силам та екстреним службам.

«Нам сьогодні вдалося винайти деякі логістичні шляхи, десь порти пішли назустріч і десь працюватимуть цілодобово, а десь у другу зміну, щоб ресурс доставлявся в Україну. Просто хочемо заспокоїти всіх українців — паливо є, буде, не потрібно панікувати», — зазначають чиновники.

Нагадаємо, що раніше представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук заявляв, що уряд підвищив торгову надбавку на дизпаливо та бензини. Так, для дизеля розмір надбавки зріс на 42,8% - з 5 до 7 грн/літр, а для бензинів — на 40% - з 4,55 до 6,5 грн/літр.

Фото Pixabay

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