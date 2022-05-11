Перетворили «z-танк» на палаючий факел: бійці ЗСУ здивували іноземців влучним знищенням техніки рашистів (відео)

Незважаючи на тимчасову перевагу з техніки, російський ворог продовжує зазнавати втрат в Україні, адже бійці ЗСУ з кожним днем удосконалюють свою майстерність.

Так, воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка днями знищили артилерійську систему російських окупантів, перетворивши на купу металобрухту 152-мм самохідну гаубицю 2С19 «Мста-С».

Майстерність ЗСУ викликала захоплення не лише в українців, а й у закордонних читачів посту.

«Шикарний постріл», «Молодці», «Браво, Україна», «Слава Україні» , — пишуть вони у коментарях.

Не відстають від побратимів зі зброї та українські десантники.

Так. січеславські «винищувачі танків» знову нагадали недолугим окупантам, хто господар української землі, перетворивши Z-танк на палаюче багаття.

«Працюємо на перемогу! Далі буде…», — підписали вони ролик.

«Дуже позитивне відео», «Заряджає на перемогу!», «Молодці, бережи вас Бог», — пишуть читачі сторінки в коментарях.

Також свою частку до скарбнички нашої майбутньої перемоги вносять і знамениті «едельвейси». Вони показали, як після пострілів їхніх мінометів горить земля під ногами російських фашистів.

Нагадаємо, тільки на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисниками України минулої доби, 10 травня, було відбито 12 атак ворога, знищено 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів та 2 одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

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