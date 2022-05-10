«Євробачення-2022»: хто пройде у фінал, онлайн трансляція першого півфіналу
10 травня о 22:00 за Києвом у Турині на арені PalaOlimpico стартує перший півфінал 66 міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», на якому нашу країну представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. За право пробитися у фінал змагаються учасники із 17 країн.
1. Албанія: Ronela Hajati — Sekret
2. Латвія: Citi Zēni — Eat Your Salad
3. Литва: Monika Liu — Sentimentai
4. Швейцарія: Marius Bear — Boys Do Cry
5. Словенія: LPS — Disko
6. Україна: Kalush Orchestra — Стефанія
7. Болгарія: Intelligent Music Project — Intention
8. Нідерланди: S10 — De Diepte
9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
10. Португалія: MARO — Saudade Saudade
11. Хорватія: Mia Dimšić - Guilty Pleasure
12. Данія: REDDI — The Show
13. Австрія: LUM! X feat. Pia Maria — Halo
14. Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól
15. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
16. Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
17. Вірменія: Rosa Linn — Snap
Лише десять учасників пройдуть у фінал за результатами голосування журі та телеглядачів.
Як голосувати?
У першому півфіналі українці зможуть проголосувати за всіх учасників Євробачення, крім свого представника. За свого фаворита можна відправити смс на номер 7576. Вартість повідомлення — 5,31 грн.
Оголошуватиме результати голосування в Україні солістка групи Go_A Катерина Павленко.
Де дивитись?
В Україні трансляцію першого півфіналу можна буде дивитися на каналі «UA: Культура» о 22.00. Також онлайн-трансляція конкурсу вестиметься на сайті eurovision.ua, на YouTube «Євробачення Україна» та інших діджитал-платформах «Суспільного». Традиційно конкурс коментує Тимур Мірошниченко.
Цього року у конкурсі беруть участь представники 40 країн. Європейський союз мовлення припинив членство Білорусі, а також з ганьбою вигнав росію через військове вторгнення в Україну.
Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 12 травня, а фінал — 14 травня. За прогнозами букмекерів, Україна лідирує з рекордним відривом. Гурт Kalush Orchestra гаряче підтримують єврофани та конкурсанти. Фінська група The Rasmus заспівала з українцями дуетом і натякнула на співпрацю.162
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