Понад 26 тисяч убитих рашистів та майже 1200 танків: у Генштабі назвали втрати ворога

Протягом минулої доби російський ворог втратив ще 350 військових, 17 танків, 48 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 2 вертольоти і велику кількість іншої військової техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ще більше вражають втрати, які окупанти зазнали початку війни проти нашої країни.

Відомо, що найбільших втрат нелюди путіна зазнали на Новопавлівському, Курахівському та Сєверодонецькому напрямках.

При цьому можна припустити, що насправді втрати ворога можуть бути ще більшими, оскільки ЗСУ продовжують ефективно знищувати живу силу та техніку російського Мордора.

Так, воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влаштували «феєрверки» російським окупантам, ударивши по їхніх позиціях поблизу Ізюму на Харківщині.

У кадрах український безпілотник зафіксував позиції окупантів, після чого росфашисти отримали «подарунки» від артилерії ЗСУ.

Під обстріл нашої «арти» потрапила техніка окупантів, а також їхня фортифікація.

«Вибраний етюд для скрипки та гармати від арти 28 омбр. Намагаючись сховатися від наших лицарів, окупанти забули дві істини: наші очі всюди, а наша зброя дістане їх навіть з-під землі», — підписали відео артилеристи.

Нагадаємо, виявлена в боях із ворогом 10 травня майстерність воїнів ЗСУ захопила не лише громадян України, а навіть іноземців.

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