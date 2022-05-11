Це просте печиво, яке готували з прісного тіста на яйці й сироватці або маслянці. Тісто для вергунів готували тонким коржем, різали на прямокутники або ромби, в яких робили внутрішній надріз.

— Потім вивертали усередину надрізу раз чи два і смажили в киплячій олії до золотистого кольору. Вергуни готували дівчата на вечорниці, хазяйки для колядників, баби-повитухи для онуків. Рецептів є безліч, — розповідає кулінарка з Вінниччини Юлія Давидко. — Форма ж одна. Ромбик з прорізом, через який треба протягнути гострий кінець вергуна і ніби вивернути, перекрутити. Навчила мене готувати їх одна молода єврейка з Умані в роки мого студентства.

Інгредієнти:

1 яйце

пів шкаралупи від яйця води

можна додати, якщо є, ложку спирту

борошна — скільки візьме

— Тісто має бути, як на вареники, можна і тугіше, — пояснює господиня. — Дуже тонко розкачати, нарізати на смуги, а їх на ромби. Обсмажити з обох боків у великій кількості олії до золотого кольору. Щедро обсипати з обох сторін цукровою пудрою.

У вас і чайник не встигне закипіти, як ви обсмажите свої вергуни!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати шоколадне мармурове печиво.

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