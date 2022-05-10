«На смак наче чорний чай з ароматом яблук»: як приготувати смачний напій з пелюсток

Не кожен знає, що у нашому саду росте чудова заварка, яка стане справжньою знахідкою під час весняного авітамінозу. В цьому впевнений ботанік за фахом Руслан Глеб із Закарпаття. Господар збирає цвіт та листочки яблуні, з яких готує запашний та корисний чай.

«Саме у травні багато господарів проводять у садах нормування урожаю яблук, тобто видаляються зайві квіти, щоб майбутні плоди були більшого розміру. Зірваний цвіт, який не повинен опадати під час обламування, я не викидаю, а складаю у миску. До нього додаю і молоді листочки, бо доросліше гірчить, — розповів «ФАКТАМ» Руслан Глеб. — Підходять будь-які сорти, але важливо, щоб їх до того не обробляли хімікатами. Проводити заготівлю слід у першій половині дня, о 10−11 годині, щоб не було роси і бджоли не зібрали цілющий нектар квітів. Конкретних пропорцій не маю, адже все залежить від того, скільки у вас яблунь. Мити не слід, бо втратите пилок.

Цвіт та листя ділю на три рівні частини. Перша має найбільшу ферментацію. Саме тому розминаю все руками, щоб виступив сік, та складаю миску. Далі накриваю мокрим рушником, але не синтетичним, із натуральної тканини. Далі ставлю суміш в теплу духовку на три години. Час від часу дивлюсь, чи не висох рушник, тоді знову змочую його водою. В результаті цвіт та листя мають набути квітково-пряного запаху та коричнево-жовтого кольору.

Друга частина суміші має середню ферментацію. Її теж розминаю руками, але складаю в миску шарами, при цьому кожен змочую медовою водою (до 200 мл води додати столову ложку меду). Накриваю мокрим рушником і ставлю на сонце чи у тепле місце на 2−3 години.

Останню частину відразу кладу в сушильну машинку. Коли майже висохло, обробляю сливовим чи вишневим димом, адже маю домашню коптильню на фруктових дровах. Тоді суміш матиме пікантний та багатий аромат. Коли все готово, змішую докупи, переминаю до потрібної фракції і ще добу просушую. Але потрібно слідкувати, щоб не потрапляли промені світла, бо тоді чай може запліснявіти".

Для приготування напою співрозмовник столову ложку цвіту та листя заливає окропом та настоює 5−10 хвилин. За бажанням додає мед, цукор, імбир та лимон.

«На смак — наче чорний чай з ароматом яблук. Він тонізує. У ньому міститься багато вітамінів, пектинових речовин та мікроелементів. Це чудова профілактика простудних та шлунково-кишкових захворювань. Ба більше, такий чай доступний для приготування кожному та натуральний. Якщо ж хочеться урізноманітнити чай, можна додати цвіт та листя вишні, які додадуть мигдалевого присмаку. Але людям з гіпертонією вживати такий збір не варто. То ж як альтернативу раджу цвіт глоду чи груші, які точно не зашкодять, а лише зміцнять здоров'я».

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