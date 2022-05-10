Шоколадне мармурове печиво — готується дуже швидко та просто

Таке потріскане печиво має дуже привабливий та апетитний вигляд. Його поверхня, присипана цукровою пудрою поміж тріщинок, справді нагадує мармур, тому його й називають мармуровим печивом. Рецептом з читачами «ФАКТІВ» поділилась кулінарка Інара Сідор з Закарпаття.



Інгредієнти

Борошно — 280 г

Какао — 100 г⠀

Розпушувач — 10−12 г⠀

Сіль — маленька щіпка⠀

Цукор — 300 г⠀

Вершкове масло — 100 г⠀

Яйця — 4−5 шт.⠀

Ванільний цукор — 1 пачка⠀

Цукрова пудра — 200 г (для обкачування)⠀

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Приготування⠀

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1. Масло змішати з цукром, ван. цукром, додати яйця.⠀

2. Додати какао.⠀

3. Потім додати борошно з розпушувачем і сіллю.⠀

4. Охолодити в холодильнику ніч (8 год.)⠀

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Розкачати однакові кульки і обкачати в пудрі. Викласти на деко, вистелене пергаментом, дотримуючись відстані. Випікати 11−15 хвилин при температурі 180 градусів (дивіться по своїй духовці, пробуйте). Одразу після випікання печиво ззовні повинно бути зі скоринкою, але всередині тріщинок тісто має залишатися трохи вологим (блискучим).Не лякайтеся, саме так і має бути. В іншому випадку смаколики будуть жорсткими й несмачними.⠀

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