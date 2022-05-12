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«Кажуть, ти з іншої планети. Нам потрібна підтримка надлюдини»: захисники «Азовсталі» звернулися до Ілона Маска

9:19 12 травня 2022
Сергій Волина

Сергій Волина, який командує підрозділом 36-ї бригади морської піхоти України, що знаходиться на «Азовсталі» у Маріуполі, звернувся по допомогу до Ілона Маска.

«Я створив аккаунт у Twitter, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска. «Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, тому, що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з «Азовсталі» до третьої країни. Якщо не ти — то хто? Підкажи», — пише морпіх.

Він звернувся до кожної людини планети Земля із закликом зробити так, щоб його слова побачив Маск: «Кажуть, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити у неможливе. Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми! Нам потрібна підтримка надлюдини!»

Раніше український військовий закликав боротися за гарнізон у Маріуполі, якщо «світова цивілізація ще має спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль та страждання інших та якщо слова про допомогу змушують діяти» та реалізувати процедуру «extraction» для бійців, серед яких багато поранених, позбавлених номальної медичної допомоги.

Нагадаємо, що відомий винахідник та бізнесмен Ілон Маск, який не побоявся кинути виклик російському «фюреру», передав Україні комплекти для супутникового зв'язку Starlink.

Фото Сергія Волини із соцмереж

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