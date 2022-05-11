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Спорт

Дебютні голи Мудрика та Піхальонка принесли Україні перемогу над «Боруссією» в Німеччині: відеоогляд матчу

23:51 11 травня 2022
Дебютні голи Мудрика та Піхальонка принесли Україні перемогу над «Боруссією» в Німеччині: відеоогляд матчу

У середу, 11 травня, збірна України з футболу провела перший цьогорічний матч у рамках підготовки до матчів плей-оф ЧС-2022 та Ліги націй, що відбудуться в червні.

Підопічні Олександра Петракова, якого після початку війни не взяли до тероборони Києва, зіграли в німецькому Менхенгладбасі проти місцевої «Боруссії».

Товариський матч

11 травня (середа)

«Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) — Україна — 1:2 (Нос, 14 — Мудрик, 9, Піхальонок, 82).

Україна: Бущан (Різник, 46), Конопля (Попов, 46), Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Степаненко (Піхальонок, 75), Мудрик (Булеца, 69), Шапаренко (Сирота, 79), Буяльський (Бондар, 46), Бєсєдін (Гармаш, 69).

Згідно з рішенням керівництва клубу з Менхенгладбаху, для українських переселенців квитки на гру були безкоштовними. Тому не дивно, що трибуни здебільшого підтримували нашу команду.

На радість тих, хто зібрався, «жовто-сині», які вийшли на гру в незвичайній формі, доволі швидко відкрили рахунок. Після пасу з глибини Мудрик вийшов до воріт, прокинув сферу повз воротаря, який залишив штрафний майданчик, та відправив м'яча в порожні ворота, забивши свій дебютний гол у складі національної команди — 1:0.

Утім, минуло лише кілька хвилин, і рахунок на табло знову став рівним. Це помилився правий захисник Конопля, який віддав неточну передачу біля свого штрафного майданчика, що призвело до виходу Носса на ворота та точного удару під поперечину — 1:1.

Героєм матчу став ще один дебютант нашої збірної Олександр Піхальонок. Вийшовши на заміну наприкінці зустрічі, футболісту «Дніпра-1» вистачило кількох хвилин, щоб завдати точного удару з-за меж штрафного майданчика та принести перемогу команді Олександра Петракова — 2:1.

Повний матч «Боруссія» (Менхенгладбах) — Україна можна подивитися за цим посиланням.

Зазначимо, що у планах у «жовто-синіх» ще проведення кількох контрольних матчів. Суперники по двох спарингах уже відомі — 17 травня підопічні Олександра Петракова зіграють з італійським «Емполі», а наступного дня зустрінуться з хорватською «Рієкою». Також у двадцятих числах місяця збірна України проведе ще два поєдинки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста збірної України Ігоря Харатіна народився син Марк.

Фото УАФ

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