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Україна

Майже 27 тисяч «двохсотих» рашистів та 200 літаків: названо втрати окупантів в Україні

11:28 13 травня 2022
Знищений ворожий літак

Загальні бойові втрати російського ворога з початку війни склали приблизно 26900 особового складу (+250 осіб за добу), 1205 (+10) танків і дві сотні літаків (+1).

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ .

Також було знищено велику кількість іншої військової техніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському напрямку.

У деяких випадках воїни ЗСУ настільки «входять у смак», що знищують ворожу техніку майже «палицями».

Так, військовослужбовець розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збив безпілотний літальний апарат комплексу радіоелектронної боротьби «Лейєр», призначений для придушення GSM-зв'язку, зі стрілецької зброї!

Збитий безпілотник РЕБ

Можна не сумніватися, що надалі втрати ворога тільки збільшуватимуться — доти, доки окупанти не заберуться з України.

Нагадаємо, у мережі з'явилися мотивуючі ролики воїнів ЗСУ про майстерне знищення ворожих військ на Харківщині.

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