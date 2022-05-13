«Мамі та сестричці ампутували ноги»: 11-річний Ярослав доглядає за пораненими рідними після обстрілу вокзалу у Краматорську

У Львівській лікарні опікуються родиною, яка постраждала під час ракетного обстрілу вокзалу в Краматорську у квітні. Люди саме збирались евакуюватись в Івано-Франківську область. Та не встигли через рашистів. Мама Наталя втратила одну ногу, а її дочка Яна — дві. У лікарні їх доглядає 11-річний Ярослав, поки вітчим дітей на фронті. Про це повідомляє Перше медичне об'єднання міста Львова:

«Він подорослішав тієї миті, коли російська ракета прилетіла на вокзал Краматорська. Сестра-близнючка й мама, які були на пероні, лишилися ніг: дівчинка — обох, жінка — однієї. І 11-річний Ярослав тепер їх доглядає. Навіть сам ходить в магазин поряд з лікарнею. Родина з Новгородського на Донеччині. Рідний тато діток помер, вітчим — пішов воювати. На початку квітня мама Наталя вирішила вивезти дітей з-під обстрілів. З валізами вони приїхали на вокзал. Поки чекали потяга, Яна попросила в мами чаю, що його на пероні готували волонтери. Ярослав лишився стерегти речі в приміщенні. Коли мама з сестричкою вийшли надвір, пролунав вибух. Наталя, яка досі не може собі пробачити того походу за чаєм, пригадує: коли розплющила очі, все було в крові. Потім побачила, що у доньки немає ніг. А після того, як не змогла підвестися, зрозуміла, що й сама без однієї кінцівки».

Уже кілька тижнів родина перебуває в Дитячій лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова. Людей туди доправив евакуаційний потяг. Нині дітки й мама вже усміхаються, бо нарешті в безпеці. З подарунками до них постійно приходять волонтери та знаменитості. Ще одна хороша новина: зовсім скоро сім’я вирушить на протезування та реабілітацію до США. Ярославчик каже: дуже хоче, аби мама та сестричка нарешті стали на ноги. До того часу обіцяє продовжувати бути їхньою надійною опорою і підтримкою.

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