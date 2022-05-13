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«Не туристична подорож»: Григорій Решетнік відповів на хейт через виїзд за кордон

18:01 13 травня 2022
Григорій Решетнік

Відомому телеведучому Григорію Решетніку, який виїхав із дружиною та трьома синами за кордон, довелося відповідати на хвилю хейта. Телезірку звинуватили у непатріотизмі у складний для країни воєнний час та дорікнули за те, що вирішив відсидітися за кордоном. Гнівні коментарі посипалися на соціальні сторінки Григорія та його дружини Христини після їхніх світлин з прогулянки Варшавою.

Телеведучий записав відео звернення, в якому пояснив, що не порушував закону і чому поїхав за кордон.

«Перше — Решетніки ніколи не порушують закон. Закон України дає змогу багатодітному батькові трьох малолітніх дітей виїхати за кордон. По-друге, у нас не туристична подорож, ми поїхали з благодійною місією», — заявив Григорій Решетнік, який не очікував такої реакції своїх передплатників.

Він пояснив, що в Європі запланована низка благодійних заходів, які він вестиме. Отримані кошти будуть направлені на допомогу Україні — для ЗСУ та постраждалих від війни.

Спочатку Решетніки приїхали до Польщі, а далі вирушили до Праги, де 14 травня відбудеться концерт «Єдині заради миру» за участю Наталки Карпи та Світлани Тарабарової.

«Я працюю безкоштовно, я на цьому не заробляю, тому моє сумління абсолютно чесне, чисте», — сказав Решетнік.

Він наголосив, що весь цей час із дружиною та дітьми перебував в Україні. Як і всі, ховався в бомбосховищі, бачив страх та сльози своїх синів. А поїздка за кордон — це можливість для дітей хоч на якийсь час відпочити від сирен тривоги і переключитися.

«Ми повернемося в Україну, щоб бути разом з українцями. Не після перемоги, не через два роки, ні! Це принципова позиція Решетнік family. Тому разом, спільними зусиллями, кожен на своєму фронті наближаємо перемогу», — сказав Решетнік.


В інтерв'ю «ФАКТАМ» телеведучий розповів, як його батьки два тижні ховалися від бомб у підвалі та як дивом вдалося їх евакуювати з Миколаєва.

За кордоном зараз перебувають Потап, Дмитро Монатік, Сергій Бабкін. Телеведучий Анатолій Анатоліч із трьома дітьми виїхав до Франції.

Раніше телеведучий та продюсер Юрій Горбунов висловив свою думку про зіркових колег, які покинули Україну під час війни.

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