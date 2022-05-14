Українка Бех-Романчук із рекордом блиснула на етапі «Діамантової ліги» у Досі (відео)

Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка стала в березні віцечемпіонкою світу у потрійному стрибку (в закритих приміщеннях), чудово виступила на першому в сезоні етапі «Діамантової ліги» у Досі.

Виступаючи на престижних змаганнях у Катарі не в своїй коронній дисципліні стрибках у довжину, а у «потрійному», уродженка Хмельницької області здобула «срібло». У п'ятій (передостанній) спробі Марина, яка йшла до цього лише на сьомій позиції, полетіла на 14 метрів 73 сантиметри і з особистим рекордом на відкритих аренах поступилася у підсумковому протоколі лише атлетці з Ямайки Шаніці Рікеттс (14,83 м), котра показала найкращий результат сезону в світі. «Бронза» дісталася Теї Лафорд з Домініканської республіки (14,46 м).

«Мої перші змагання у потрійному стрибку просто неба. Друге місце у „Діамантовій лізі“ з результатом 14,73. Це добрий початок сезону, — написала в Instagram чемпіонка Європи Марина Бех-Романчук, яка, до речі, сама представляла Україну в Досі. — Дякуємо всім за підтримку та всі побажання. Ви найкращі. А також хочу подякувати українцям, які вболівали сьогодні за мене на стадіоні. Я щаслива була мати таку підтримку, чути рідну мову та бачити наш прапор. Ви були моєю мотивацією. Лише разом до перемоги».

Зазначимо, що наступний етап «Діамантової ліги» відбудеться 21 травня в англійському Бірмінгемі, а фінал престижної серії 7−8 вересня прийме Цюріх (Швейцарія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марина Бех-Романчук закликала ізолювати росіян від цивілізованого світу.

Фото Twitter Diamond League

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