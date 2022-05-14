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Клуб споживачів

Імбир можна вирощувати вдома: як правильно це робити

20:15 14 травня 2022
Імбир

Оксана Ільницька з Тернопільщини вже давно не купує на ринках імбир, його вона вирощує у своїй квартирі на підвіконні. Зі спеції готує корисні для імунітету чаї, додає до різних страв та випічки. Крім того, імбир сприяє схудненню.

«Багато разів ми з мамою хотіли виростити імбир на підвіконні, але наші спроби закінчувалися невдачею, — ділиться Оксана Ільницька. — В Інтернеті виявилося дуже багато хибної інформації, там радили висаджувати рослину у широкий, неглибокий посуд. Минулого року у супермакеті я випадково побачила корені імбиру незвичного розміру і форми, загорілася ще раз спробувати його приручити.

Розрізала корінь імбиру на чотири частини з однією брунькою на кожному, посадила на глибину 5 сантиметрів, полила, поставила на тепле підвіконня. І перші паростки були вже десь через два-три тижні. Перенесла їх на більш освітлене місце, виросли жирненькі пагони, висотою 70−80 сантиметрів.

В більших і ширших горщиках утворилось більше пагонів. Коли похолодало, поливати стала двічі на тиждень. Поступово одне за одним стебла почали жовкнути й при легкому дотику відпадати, запах у відпалого стебла був неймовірний, суміш імбиру з ноткою цитрусу, неймовірно освіжаючий".

Збирати врожай, за словами жінки, можна тоді, коли стебла почнуть жовтіти та відпадати. Після відмирання наземної частини, корінь починає наростати і готовий до вживання.

«З імбиром роблю чай, додаю до м’яса, коли тушкую, в тісто для печива теж виходить смачно та пікантно, — каже Оксана. —  А ще цією спецією можна зміцнити імунітет, адже тут багато вітамінів, мікроелементів, рослина має протимікробну дію».

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