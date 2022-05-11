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Здоров'я та медицина

Найсильніший напій для схуднення: розтопить жир на животі за 7 днів (відео)

12:17 11 травня 2022
Найсильніший напій для схуднення: розтопить жир на животі за 7 днів (відео)

З наближенням літа все більше українок починають згадувати, що війна війною, але літа ніхто не скасовував — вона прийде вже за 20 днів.

А оскільки, як запевняють деякі астрологи, активні бойові дії припиняться в червні, то в розпорядженні українок залишаться цілих два літні місяці для виходу на пляж, природу, і, можливо, поїздок до звільненої від ворога Кирилівки.

Тому вчасно почати приводити в норму свою вагу і «коригувати» деякі «вади» фігури.

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Тим більше, що зробити це можна протягом тижня — принаймні так запевняють автори одного з youtube-каналів.

Для цього вони рекомендують використовувати лимон, імбир, корицю, мед і соду.

Що робити з цими інгредієнтами, вони показали на відео.

Отриманий в результаті напій слід пити по одній чашці перед сніданком — ефект схуднення буде досягнутий.

Наскільки їхня заява відповідає істині, можна буде перевірити вже через тиждень. Проте виходячи з кількості лайків до відео, можна сподіватися на позитивний результат.

Нагадаємо, раніше фахівці Університету Чикаго дійшли висновку, що люди з надмірною вагою можуть скинути кілька кілограмів, якщо почнуть… більше спати. Саме так, як заявили вчені, скорочується щоденне споживання калорій.

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